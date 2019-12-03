Из "Слуги народа" выгнали трех нардепов: названо имена

Во вторник, 3 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава фракции "Слуга народа" депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.

Об этом Разумков заявил с трибуны парламента во время парламентского заседания.

Скороход и Поляков были исключены из фракции 15 ноября, а Иванисова исключили 2 декабря.

"Их (Скороход и Поляков – ред.) исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", – отметил заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Отметим, что с трибуны выступил нардеп Игорь Гузь, который потребовал от скандального нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова сдать мандат. На что Разумков ответил, что Иванисова уже исключили из фракции.

"Депутатская фракция политической партии "Слуги народа" в своем заседании 2 декабря приняла решение исключить из депутатской фракции Иванисова Романа Валерьевича", – сообщил спикер.

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