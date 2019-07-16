Из международного розыска – в Раду: всплыло криминальное прошлое скандального Манько

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины свою кандидатуру выдвигает бывший доброволец АТО и нынешний глава "Единого союза патриотов Украины" Валентин Манько. В 2015 году Интерпол объявлял его в розыск, а позже его отстранили от должности главы Государственной службы по делам ветеранов.

Бывший доброволец баллотировался в депутаты ВРУ как самовыдвиженец дважды – в 2014 году и в 2016, пишет Gorsovet.com.ua со ссылкой на 49000.com.ua. Так, в 2016 году платформа "ЧЕСНО" сообщала о так называемых "технических кандидатах", которые выдвигались по 151 округу в Полтавской области: среди них оказался и Манько.

Перед этим, в декабре 2015 года, он обвинил бизнесмена, главу парии "УКРОП" Геннадия Корбана в рейдерских захватах предприятий, похищении людей и вымогательстве, а также — в подкупе и манипуляциях по отношению к украинским военным. В ответ в партии, по информации "ЧЕСНО", обнародовали видео с информацией о том, что текст выступления Манько готовил не сам и находился за пределами Украины.

Валентин Манько Politeka

В это время украинские следователи пытались доказать его вину в разбое на территории зоны боевых действий на востоке Украины. 11 мая 2015 года Интерпол объявил добровольца в розыск, показав ему так называемую "красную карточку".

Согласно материалам досудебного расследования, правоохранители Донецкой области пытались доказать вину Манько по 187 статье Уголовного кодекса — "Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах".

По версии "УКРОПа", Манько получил гарантии возвращения в Украину и исключения из всеукраинского и международного розысков в обмен на показания для СБУ и Генпрокуратуры против Геннадия Корбана. Вскоре бывший доброволец вернулся в Украину, а следствие по делу о разбое закрыли.

Затем, в январе 2018 года, Манько победил в конкурсе на должность главы Государственной службы по делам ветеранов. Перед этим она несколько лет практически не работала, но бывший доброволец сам выразил желание возглавить Государственную службу по делам ветеранов, ссылаясь на наличие необходимого опыта за счет руководства "Единым союзом патриотов Украины".

Против участия в конкурсе, а затем и назначения Манько выступал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. После его победы в конкурсе и назначения свой протест объявил Национальный комитет ветеранов, волонтеров и участников ООС.

В итоге Кабинет министров назначил дополнительную проверку документов Манько и, после выявленных нарушений, отстранил от должности бывшего добровольца.

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