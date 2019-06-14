Из грязи в князи? Зеленский "вернул к жизни" одиозного судью

Президент Владимир Зеленский назначил членом Конкурсной комиссии по отбору кандидатов в Высший совет юстиции скандального экс-председателя Высшего административного суда Украины и бывшего судью КСУ Александра Пасенюка.

О его непростом прошлом напомнил в своем Telegram-канале журналист Владимир Бойко. Он отметил, что по милости беглого президента Виктора Януковича Пасенюк в свое время стал судьей КСУ и должен был позже возглавить его.

Однако затем журналисты показали разгромную передачу о нем, и тогдашний глава государства "не рискнул продвигать на председателя КСУ фигуранта откровений экс-председателя Львовского апелляционного административного суда "колядника" Игоря Зварыча" (по информации СМИ, последний рассказывал, что неоднократно передавал деньги Пасенюку и оплачивал его отдых. — Ред.).

Александр Пасенюк ТСН

Далее судьба скандального судьи складывалась весьма показательно: "После побега Януковича Верховная Рада уволила Пасенюка за нарушение присяги, но Высший административный суд признал это постановление незаконным и восстановил "честь" в должности судьи КСУ с выплатой солидной денежной компенсации за вынужденный прогул. В июле 2016 года Верховная Рада снова освободила Пасенюка в связи с достижением 65-летнего возраста. И снова Высший административный суд в апреле 2017-го отменил это постановление на том основании, что Пасенюк подал заявление не об увольнении, а об отставке – то есть с сохранением звания "судья в отставке", колоссальной пенсией и многочисленными льготами".

Журналист удивился, что после всего этого Пасенюку удалось вновь стать "совестью украинского правосудия".

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи Конституционного суда Украины поставили в тупик представителя президента Владимира Зеленского в КСУ Федора Вениславского в ходе заседания 11 июня, на котором рассматривалась конституционность президентского указа о роспуске Рады.

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