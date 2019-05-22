Из депутатской группы БПП вышли четыре нардепа: имена

Народные депутаты Украины Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Аркадий Корнацкий вышли из депутатской группы БПП.

Соответствующее решение во время заседания парламента 22 мая огласила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"В президию поступил ряд важных заявлений. Первое – согласно с поданными заявлениями и ч. 60 ст. 3 закона о регламенте, сообщаю о выходе народных депутатов Украины Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Мустафы Найема, Сергея Лещенко из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде", – уточнила Геращенко.

Напомним, что заявление о выходе из фракции парламентарии написали еще в феврале. Первым соответствующий документ опубликовал в своем Телеграмм-канале Мустафа Найем. Нардеп заявил, что это всего лишь формальность.

Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Мустафа Найем InfoResist

Аркадий Корнацкий Деловая столица

Как писал OBOZREVATEL, фракция "Народный фронт" в пятницу, 17 мая, решила покинуть парламентскую коалицию. Лидер "Народного фронта" Максим Бурбак высказался за создание нового большинства, выступая с трибуны Верховной Рады. Там же он официально подтвердил о выходе фракции из парламентской коалиции.

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