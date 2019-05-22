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Из депутатской группы БПП вышли четыре нардепа: имена

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Народные депутаты Украины Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Аркадий Корнацкий вышли из депутатской группы БПП.

Соответствующее решение во время заседания парламента 22 мая огласила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"В президию поступил ряд важных заявлений. Первое – согласно с поданными заявлениями и ч. 60 ст. 3 закона о регламенте, сообщаю о выходе народных депутатов Украины Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Мустафы Найема, Сергея Лещенко из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде", – уточнила Геращенко.

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Напомним, что заявление о выходе из фракции парламентарии написали еще в феврале. Первым соответствующий документ опубликовал в своем Телеграмм-канале Мустафа Найем. Нардеп заявил, что это всего лишь формальность.

Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Мустафа Найем

Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Мустафа Найем

InfoResist

Аркадий Корнацкий

Аркадий Корнацкий

Деловая столица

Как писал OBOZREVATEL, фракция "Народный фронт" в пятницу, 17 мая, решила покинуть парламентскую коалицию. Лидер "Народного фронта" Максим Бурбак высказался за создание нового большинства, выступая с трибуны Верховной Рады. Там же он официально подтвердил о выходе фракции из парламентской коалиции.

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Персоны
Сергей ЛещенкоМустафа НайемСветлана Залищук
Место
Украина
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Бахарєв Леонід
Бахарєв Леонід
ну, корабель почав тонути, що ж дивуватись, миші рятують свої шкури. тільки куди бігти Лещенку - з його репутацією всі двері закриті. хіба до Григоришина в піарщики))
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Надежда Вера
Надежда Вера
Эти мимикрирующие "правдолюбцы" давно работают против партии, в которую непонятно как попали, наверное под наркозом были. Им ближе Зеля, назначающий своих до самой печенки людей на ответственные посты, после инаугурации которого слетаются все замаранные в коррупции гигантских масштабов орлы. Ну, население-73%, пищащее от восторга, вы еще не раскусили, что вам подсунули?
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