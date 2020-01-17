"Мандат не сложу": насильник Иванисов ушел от ответа о судимости. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов, у которого нашлась судимость за изнасилование несовершеннолетней, отказался отвечать на вопросы о скандале и опроверг данные о том, что не получал высшее образование.

Видео общения с парламентарием показало "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Складывать мандат не собираюсь. А почему я его должен складывать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди, мы ждем специалистов. Я фейки не комментирую. Это все фейк", – заверил Иванисов.

Насильник Иванисов ушел от ответа о судимости Скриншот из видео

При этом на вопрос, почему он называет данные враньем, Иванисов аргументов не нашел: "Потому. Я говорю: приедут специалисты, которых я привлек, и вы все узнаете".

На замечание, что он еще в ноябре прошлого года обещал предоставить "уже скоро достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака", он заявил, что вскоре все подтверждения будут обнародованы.

"Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам не называл даты", – добавил депутат.

В конце концов Иванисов так и не смог назвать вуз, где получил высшее образование, а также объяснить детали дела с изнасилованием.

"Это все заказная информация. Вы все увидите, когда я опубликую всю информацию. Я вам лично сообщу в первую очередь", – отмахнулся депутат.

При этом свою длительное отсутствие в парламенте (более 1,5 месяца) Иванисов пояснил больничным, пообещав позже дать официальное интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иванисов пришел на пленарное заседание Верховной Рады. Коллеги встретили его объятиями, украинцы – гневом.

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