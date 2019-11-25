"Слуга народа" наказала насильника Иванисова: Зеленский подтвердил

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, который был судим за изнасилование несовершеннолетней, исключили из политсилы.

Об этом в понедельник, 25 ноября, заявила заместитель главы фракции и глава пресс-центра "СН" Евгения Кравчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Решение об исключении Романа Иванисова и из фракции, и из партии уже принято. На ближайшем пленарном заседании об этом официально объявит председатель Верховной Рады", – рассказала она.

"Слуга народа" исключила насильника Иванисова

Примечательно, что исключение подтвердил в своем новом видеообращении и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что гордится тем, что "Слуга народа" выгнала уже трех народных депутатов. Вероятно, речь идет именно об Иванисове, поскольку ранее исключены были только Анна Скороход и Антон Поляков.

Сам же Иванисов ранее заявлял, что приостановил членство в политсиле до выяснения всех обстоятельств. Глава партии Александр Корниенко говорил, что нардеп уже не сможет вернуться в "Слугу народа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Иванисов отбывал наказание за изнасилование.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование.

В Генеральной прокуратуре Украины рассказали, что предоставленная Рябошапкой информация является неподтвержденной.

Появились резонансные документы по Иванисову – приговор суда, которым его признали виновным в групповом изнасиловании, а также указ второго президента Леонида Кучмы о помиловании нынешнего парламентария.

Жертва, изнасилованная депутатом от фракции "Слуга народа", заявила, что над ней надругалась группа из четырех парней, затащив в машину.

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