Скандал со "слугой"-насильником: Арахамия заговорил о кардинальных мерах

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал громкое заявление о дальнейшей судьбе члена политсилы Романа Иванисова, у которого подтвердилась погашенная судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Своей реакцией на скандал вокруг парламентария он поделился в Facebook в среду, 20 ноября.

"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", – написал Арахамия.

Арахамия заговорил о кардинальных мерах по Иванисову

"В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено", – добавил он.

Также Арахамия анонсировал брифинг по Иванисову в четверг, 21 ноября в 12:00.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.

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