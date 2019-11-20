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20 ноября • обновлено в 19:23
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Скандал со "слугой"-насильником: Арахамия заговорил о кардинальных мерах

3.1т
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал громкое заявление о дальнейшей судьбе члена политсилы Романа Иванисова, у которого подтвердилась погашенная судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Своей реакцией на скандал вокруг парламентария он поделился в Facebook в среду, 20 ноября.

"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", – написал Арахамия.

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Арахамия заговорил о кардинальных мерах по Иванисову

Арахамия заговорил о кардинальных мерах по Иванисову

"В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено", – добавил он.

Также Арахамия анонсировал брифинг по Иванисову в четверг, 21 ноября в 12:00.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

  • Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

  • Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.

  • Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Pollak John
Pollak John
так Шапка уже его реабилитировал )
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
СБОРИЩЕ СЕКСУАЛЬНО ОЗАБОЧЕННЫХ ПРИДУРКОВ КОТОРЫХ НЕ ДЕПУТАТАМИ А ГРАЖДАНАМИ НАЗВАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ
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