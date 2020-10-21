Комиссию по регулированию азартных игр в Украине возглавил ветеран АТО

Главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей стал участник боевых действий на Донбассе Иван Рудый.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. Отбор на вакантные должности председателя и шести членов Комиссии был проведен 21 октября.

"Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах", – рассказал о Рудом министр.

Немчинов уточнил, что в общем принять участие в отборе изъявили желание 378 человек. К собеседованию было допущено 42 человека, из них 20 подали документы на занятие вакантной должности председателя и 32 – на членов комиссии. Некоторые кандидаты подавали документы одновременно на несколько вакансий.

Кроме этого, по результатам собеседований членами Комиссии стали Елена Водолажко и Евгений Гетьман.

"Елена Водолажко – профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами по разработке и внедрению регуляторных актов.

Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями", – рассказал Немчинов.

На другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор.

Напомним, Иван Рудый – член организации "Защитники Украины", участник боевых действий. В июне президент Владимир Зеленский своим указом назначил его секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, претендентами на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр были зять экс-головы Совета министров АР Крым Василия Джарты, экс-нардеп-регионал Валерий Омельченко, адвокат Александр Хомяк и другие.