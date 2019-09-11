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11 сентября • обновлено в 13:22
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Иван Петров
Иван Петров
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"Перезагрузка" министерств: остается верить в процветание нашей страны

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Совсем недавно КМУ полностью "перезагрузился" и реорганизовал несколько министерств.

За аграрную политику в Украине будет отвечать Тарас Высоцкий. Ранее он работал генеральным директором ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса.

Торговым представителем Украины стал юрист Тарас Качка. Он руководил "Украинским медиа центром реформ".

Павел Кухта - экономист, специалист в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы.

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Отдельный вопрос стоит о судьбе подконтрольных министерству предприятий, например Госрыбагентство Украины во главе с Ярославом Беловым.

Со слов моего анонимного источника из Кабмина, на должность главы Госрыбагентства рассматривают 3 кандидатуры: Владимир Мухин - бывший начальник управления Госагентства рыбного хозяйства в г. Киеве и Киевской области, Евгений Носальский - директор компании, специализирующаяся на рыболовном туризме и активно поддерживающая запрет промышленного вылова рыбы на внутренних водоемах Украины и Павел Гвозденко - заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Искренне остается верить, что с приходом новых лиц в рыбную отрасль нашей страны, начнет процветать не только это направление.

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Иван Петров Иван Петров
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Украина
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