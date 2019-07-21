Итоги выборов в Раду: появились данные экзит-пола Socis

В пятерку проходных партий на внеочередных выборах в Верховную Раду попали "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".
Об этом свидетельствуют итоги экзит-пола по состоянию на 19:00 , обнародованного социологическим центром Socis.
Выборы в Раду
"Украинские новости"
Названные партии получили такую поддержку:
"Слуга народа" – 44,71%;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,24%;
"Европейская солидарность" – 8,54%;
ВО "Батьківщина" – 7,56%;
"Голос" – 5,94%.
Остальные партии не набрали необходимые 5%. Их рейтинги распределились следующим образом: "Сила и честь" – 3,67%, Партия Шария – 3,47%, "Оппозиционный блок" – 3,15%, Радикальная партия – 2,64%, ВО "Свобода" – 2,15%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,09%, "Гражданская позиция" –1,22%, "Самопоміч" – 0,61%.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Национального экзит-пола на 18:00 в Верховную Раду Украины проходят пять партий: "Слуга народа" – 43,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,5%, "Европейская солидарность" – 8,9%, ВО "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%.
Итоги экзит-пола ТСН показывают такие цифры у партий-лидеров: "Слуга народа" – 44,4%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,5%, "Европейская солидарность" – 8,5%, "Батьківщина" – 7,7%, "Голос" – 6%.
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