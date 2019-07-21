Итоги выборов в Раду: появились данные экзит-пола Socis

В пятерку проходных партий на внеочередных выборах в Верховную Раду попали "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

Об этом свидетельствуют итоги экзит-пола по состоянию на 19:00 , обнародованного социологическим центром Socis.

Выборы в Раду "Украинские новости"

Названные партии получили такую поддержку:

"Слуга народа" – 44,71%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,24%;

"Европейская солидарность" – 8,54%;

ВО "Батьківщина" – 7,56%;

"Голос" – 5,94%.

Остальные партии не набрали необходимые 5%. Их рейтинги распределились следующим образом: "Сила и честь" – 3,67%, Партия Шария – 3,47%, "Оппозиционный блок" – 3,15%, Радикальная партия – 2,64%, ВО "Свобода" – 2,15%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,09%, "Гражданская позиция" –1,22%, "Самопоміч" – 0,61%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Национального экзит-пола на 18:00 в Верховную Раду Украины проходят пять партий: "Слуга народа" – 43,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,5%, "Европейская солидарность" – 8,9%, ВО "Батьківщина" – 7,6%, "Голос" – 6,3%.

Итоги экзит-пола ТСН показывают такие цифры у партий-лидеров: "Слуга народа" – 44,4%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,5%, "Европейская солидарность" – 8,5%, "Батьківщина" – 7,7%, "Голос" – 6%.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!