По данным параллельного подсчета голосов и уже оглашенным предварительным результатам местных выборов, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" стремительно сдает позиции в своем базовом регионе – Донецкой области.

В результате голосования, представители ОПЗЖ победили на выборах мэров только в 12 громадах из 36. А большинство (больше 50% мест) оппозиционерам удалось "взять" только в 6 громадах. При этом ни одна из громад, где одержала победу ОПЗЖ не является по-настоящему значимой. Самыми заметными являются Константиновка, Дружковка, Часов Яр и Святогорск. В Славянске за кресло городского головы во втором туре будут бороться кандидат от “Оппозиционного блока” Вадим Лях и представитель ОПЗЖ Павел Придворов. На этом все.

Фактически, в большинстве крупных городов у ОПЗЖ не будет ни коалиций в советах, ни собственных мэров. Даже там, где партия набирает больше голосов, они не смогут сформировать большинство. Их непримиримые соперники "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", а также Блок Вадима Бойченко, "Порядок", "За майбутне" определенно не будут сотрудничать. Тем более, не сделают этого "Слуга Народа", "Европейская солидарность" и "Сила людей".

Еще полгода назад шансы ОПЗЖ выглядели более внушительно. Почему же произошло такое стремительное падение рейтингов и получены откровенно неудовлетворительные результаты?!

Ответ прост – ОПЗЖ провела откровенно неудачную избирательную кампанию, и оттолкнула от себя избирателя рядом неоднозначных акций.

Начнем с того, что партии так и не удалось предложить избирателю региональную повестку. Ведь местные выборы – это про конкретные проблемы населенных пунктов, и пути их решения. Вместо этого избирателя "кормили" общеполитическими тезисами, которые плохо соотносятся с реальной ситуацией на местах.

Также фактором, который подорвал доверие избирателей стали сомнительные заявления ОПЗЖ о серии нападений на офисы политсилы в регионе в июне-июле. В партии говорили, что таким образом якобы действующая власть и ее союзники-радикалы пытаются сорвать демократические выборы в местные советы на Донбассе. Подтверждения эти заявления пока не получили. Кроме того, существует вероятность, что ОПЗЖ сама и организовывала все эти нападения. Об этом СМИ подробно писали ранее.

Отразилась на выборах и шумиха из-за судебных исков, которые якобы направленны на то, чтобы снять с выборов кандидатов в мэры от ОПЗЖ – Павла Придворова (Славянск) и Владимира Клименко (Мариуполь). Иски были заведомо обречены, ведь согласно действующему законодательству в Украине такая процедура снятия не предусмотрена. Поэтому не удивительно, что многие избиратели предполагают, что эти иски – пиар-инициатива самой ОПЗЖ.

Один из ярких эпизодов во время предвыборной кампании – фейковые стычки ОПЗЖ с радикалами. Так, митинг под Донецким окружным административным судом в Славянске во время слушания по делу о снятии кандидата от ОПЗЖ Придворова с регистрации оказался фикцией. На протест вышли якобы радикалы с флагами "Азова" и "Правого сектора". Но их разоблачили настоящие представители "Азова", прибывшие на место событий.

Еще одним событием, которое вызывало массу вопросов у избирателей, стало покушение на кандидата в мэры Славянска. Выяснилось, что в момент нападения на кандидата его даже не было рядом. А "опасный неизвестный с ножом", о котором раструбили в СМИ ОПЗЖ, на самом деле больной старик, который еле ходит.

Избиратели не оценили подобный креатив. Результаты голосования это подтверждают. Кандидат, которому экзит-полы ОПЗЖ рисовали огромный отрыв от действующего мэра, едва смог вырваться вперед. Так что можно с уверенностью утверждать, что политический ландшафт Донецкой области будет более разнообразен. Эпохе монополии осколка “Партии Регионов”, ОПЗЖ, приходит конец. Но политика не терпит пустоты. Что же будет вместо?!

Следует отметить безусловный успех на этих выборах партии "Слуга Народа". В условиях падения президентского рейтинга, "Слугам" удалось провести своих депутатов во все 36 местных советов Донецкой области. В 6 из них партия власти сформирует монобольшинство с показателями от 54 до 77%.

И вторая особенность, которая является общей для всей страны, – успех местных региональных и именных политических проектов. Безусловно, самый характерный пример – вновь избранный мэр Мариуполя Вадим Бойченко с блоком имени себя, который не дал никаких шансов своим конкурентам. И это не могло не вызвать яркую реакцию ОПЗЖ – партия начала “качать” тему фальсификаций, но только вызвала шквал критики от других политсил.

В Краматорске во второй тур выходят действующий мэр-самовыдвиженец Панков и самовыдвиженец Гончаренко. В Бахмуте безоговорочно лидирует самодвиг Алексей Рева. В Лимане, Мирнограде и Доброполье – представители местного партпроекта "Порядок" Александр Журавлев, Александр Брыкалов и Андрей Аксенов соответственно. В Покровске первое место берет кандидат от партии "За майбутне" Руслан Требушкин.

И в завершение. Полномочия вновь избранных советов и городских голов будут действовать 5 лет. Именно на этот период приходится завершение реформы децентрализации и запуск обновленной системы местного самоуправления. Для Донецкого региона, который до сих пор испытывает влияние войны, этот процесс станет проверкой на зрелось местных политических элит. Смогут ли они воспользоваться шансом на развитие своих громад и решить множество объективных проблем, которые копились десятилетиями.