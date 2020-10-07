По итогам саммита "Украина-ЕС" можно сделать много выводов и сегодня этим с удовольствием будут заниматься журналисты, эксперты и все желающие в социальных сетях. Самым обсуждаемым, наверное, будет тема того, что безвизовый режим у Украины никто не отнимает и после карантина все будет в порядке. Я по этому поводу особо и не переживал, просто потому что видел документы, согласно которым этот формат мы получали. Для экономистов гораздо интереснее будет тема "промышленного безвиза" - это важнее для развития украинского производства. Но при неправильном подходе все будет с точностью до наоборот – станет козырем в руках многочисленных лоббистов импортеров. Но для меня ключевой стала тема борьбы с российской агрессией. Есть основания предполагать, что Украина и ЕС таки согласились сунуть пусть маленького, но колючего ежика в штаны Кремлю.

Итак, о чем рассказал Зеленский на итоговой пресс-конференции после саммита в военном ключе. По его словам, значительная часть саммита в Брюсселе была посвящена вопросу урегулирования ситуации на Донбассе и реализации шагов с целью имплементации минских договоренностей. Это уже звучит, как ритуал. Минские договоренности прописаны слишком расплывчато, а попытки их интерпритировать в ключе российских хотелок, и проходящей по этой же категории "Формуле Штайнмайера" Украине категорически не подходят. Они мертвы, сколько бы не повторяли ритуальные фразу про их безальтернативность. Но бюрократия, особенно в ЕС – прочнее советской. Ритуальную формулу будут повторять до тех пор, пока не утвердят новый курс. Для этого, собственно, Украина и настаивает на скорейшем проведении Нормандского формата.

Но перейдем к главному. К тому самому ежику в штанишки Кремлю, про который сказали очень вскользь. Итак, Европейский Союз… изъявил готовность присоединиться к украинской инициативе по созданию "Крымской платформы". А эта тема для Москвы, простите за легкомысленные ассоциации с этим словом, табу. Они готовы сколько угодно обсуждать возвращение ОРДЛО в Украину на своих условиях. Они не признают эти левые "ДНР и ЛНР". Но Крым – вцепились и обсуждение под запретом. Как говорится – хотите поговорить об этом в международном формате? Не хотите? Ну, тем более, будем разговаривать. На всех уровнях обсуждать деоккупацию Крыма и новые санкции. Вам неприятно? А нам вдвойне приятно от того, что вам неприятно. Да, ежик не очень крупный. Но колючий и в очень нужном месте…