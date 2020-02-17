"Как жертвы Бухенвальда!" Гончаренко разнес абсурдные итоги конференции в Мюнхене

Если в 2019 году Украина упоминалась в ключевом документе Мюнхенской конференции по безопасности 30 раз, то в этом году – всего 8 раз.

На это обратил внимание народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. В эфире ObozTV политик подвел итоги конференции в Мюнхене и раскрыл детали скандала с документом "12 шагов", предлагающим пророссийский план урегулирования конфликта на Донбассе.

По мнению Гончаренко, динамика конференции свидетельствует не в пользу Украины.

"Если в прошлом году Украина упоминалась более 30 раз в ключевом документе – это отчет о безопасности в мире, пожалуй, наиболее влиятельный документ в этой сфере – то в этот раз Украина была упомянута только 8 раз... Украинский президент выступал, но во второстепенном зале, а не в основном конференц-холле", – привел он пример.

"Зато Россия провела просто "спецоперацию", подготовив т.н. "12 шагов по улучшению безопасности в Украине и евроатлантическом пространстве". Готовили его россияне, но они нашли и украинцев, и американцев, и европейцев, весьма уважаемых экспертов, который поставили свои подписи под этим документом", – отметил нардеп.

Он рассказал, что скандальный документ появился утром в пятницу, 14 февраля. Его выкладывали на столы в напечатанном виде и раздавали гостям конференции.

"На тот момент официальной делегации от Украины еще не было, была делегация от "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко, в которую я входил. Наша делегация начала ставить вопросы перед организаторами, что это за документ и откуда он... Организаторы конференции отреагировали, убрав его с сайта", – напомнил Гончаренко.

Политик также заметил, что на следующий день, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский не осудил скандальный план публично во время своего выступления.

"Не знаю, были ли у него непубличные обсуждения этого документа. Но, на мой взгляд, очень симптоматично, что после его выступления – где он слова об этом не сказал – на следующий же день вечером этот документ снова появился на сайте конференции", – добавил он.

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Гончаренко пояснил, что т.н. "12 шагов" абсолютно неприемлемы для Украины.

"К примеру, там 12-й шаг – немедленно провести дискуссию относительно идентичности Украины в самой Украине с привлечением соседей, особенно Польши, Венгрии и – внимание – России. Т.е. после шести лет войны, после 13 тысяч погибших, нам нужно с Россией обсудить нашу идентичность?! Это знаете, как евреи, жертвы Бухенвальда, должны были бы обсудить свою идентичность с нацистами. Просто какой-то абсурд", – возмутился депутат.

Он подчеркнул, что это уже "не звоночек, а набат" и призвал Украину создавать свою повестку дня, иначе инициативу перехватят другие.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла 14-16 февраля 2020 года facebook.com/MunSecConf

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

В МИД Украины сразу заявили, что он не отображает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.

После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.

Спустя некоторое время он снова стал доступен, его текст вернули на сайт форума.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал нашумевший документ "вбросом" и "частной инициативой каких-то граждан".

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