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25 октября • обновлено в 12:25
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Итог цирка с полиграфом "Слуги народа"

1.8т

Итог цирка с полиграфом такой - "Слуги народа" оказались все абсолютно невиновны, а реальную проблему власти не решают, и сегодня Яценко ржет с ленты новостей, четыре частных площадки "стырили" около 1,5 миллионов гривен с нескольких тысяч сделок по недвижимости по всей стране.

Сегодня с удивлением слушал нашего высокопоставленного госдеятеля "оффрекордз", который на полном серьезе рассказывал, будто введение четырех частных прокладок для регистрации имущественных сделок - это большое благо для государства, что платежи в бюджет выросли с 2-х до 9-ти миллиардов благодаря этим прокладкам имени Яценко.

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Думаю, ну не мог же он не ознакомиться со статьями, с позицией главы налогового комитета от "Слуги народа", наконец. Эгей, там, в 130-й раз повторяю, нет никаких проблем в новой системе регистрации, пусть будет, но государственная база данных должна быть в руках государства, и деньги надо платить государству, а не частным фирмам! Это коррупция, которая никак не связана с занижением оценочной стоимости. Но в кабинеты ОП Яценко явно не заходит, тут лоббисты повесомей...

В следующий раз, полиграфом телезрителей уже не удивишь. Предлагаю ноу-хау - стакан скополамина - "сыворотки правды", и всех подозреваемых на прямой эфир к Шустеру. Будет прикольно, исторический опыт есть.

Итог цирка с полиграфом "Слуги народа"

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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