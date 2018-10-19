МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Итальянский друг Путина обвинил Украину в разжигании религиозной войны

3.5тЧитать материал на украинском

Скандальный вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Украина якобы "разжигает религиозную войну".

Об этом сообщает Der Standard. По словам Сальвини, "религиозные войны всегда заканчиваются плохо".

"Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего", - заявил он.

Новости
"Живые трупы": в УПЦ МП отметились новым выпадом из-за Томоса

Напомним, Сальвини выступает против введения санкций против России, утверждая, что она "законно" аннексировала украинский Крым.

Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее РПЦ разорвала отношения с Константинополем, который решил продолжить процедуру предоставления Украине Томоса о независимости УПЦ.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Италия
Объекты
УПЦ КПКонстантинопольский патриархат
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
69
20
Смешно
2
Интересно
23
Печально
69
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Украинские власти всё время вопят ,о том, что не может быть независимого государства без независимой церкви. Но как быть с независимостю странам той самой Европой . церкви которых не обладают независимостью ну например Польша, католическая церковь. целиком и полностью подчиняется Риму,как и все католические церкви во всём мире , Даже кубинская католическая церковь подчиняется Папе Римскому. , Так что вся эта риторика о независимой церкви как об обязательном условии независимости страны -- чистой воды манипуляция,направленная на раскол украинского общества в угоду сиюминутным политическим выгодам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги