Итальянский друг Путина обвинил Украину в разжигании религиозной войны

Скандальный вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Украина якобы "разжигает религиозную войну".

Об этом сообщает Der Standard. По словам Сальвини, "религиозные войны всегда заканчиваются плохо".

"Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего", - заявил он.

Напомним, Сальвини выступает против введения санкций против России, утверждая, что она "законно" аннексировала украинский Крым.

Маттео Сальвини

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее РПЦ разорвала отношения с Константинополем, который решил продолжить процедуру предоставления Украине Томоса о независимости УПЦ.