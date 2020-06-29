Италия предоставит помощь для ликвидации последствий наводнений в Украине, – МВД

Италия предоставит гуманитарную помощь спасателям, которые ликвидируют последствия наводнений в западных областях Украины.

Как сказано на сайте Министерства внутренних дел Украины, такое решение было принято итальянскими властями после обращения украинского посольства в Риме.

"Соответствующее снаряжение и спецтехнику, а именно помпы, оборудованные комплектом рукавов, мобильные генераторы, спасательные тросы, квадрокоптеры, каркасные палатки с подогревом на 10 человек, костюмы для подводных спасательных операций, надувные лодки с моторами, 4-местные катамараны, спасательные жилеты и шлемы, портативные радиостанции и другое будут применять спасатели ГСЧС для ликвидации последствий разрушительных наводнений", – написано в сообщении.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил благодарность за сотрудничество и помощь министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Протянуть руку помощи другу в тяжелые времена – это настоящее сотрудничество! Только так можно преодолеть беду, от COVID-19 к разрушительным наводнениям", – сказал Аваков.

Арсен Аваков. Фото - сайт МВД

Как писал OBOZREVATEL, страны ЕС и Израиль также предоставили помощь пострадавшим от наводнения в Украине.