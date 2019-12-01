"Истерика!" Директор Института демографии разнесла Дубилета из-за "эконом-переписи"

Проводить в Украине в 2020 году "электронную" перепись населения с помощью данных о сим-картах, которые предоставят мобильные операторы, – нецелесообразно.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью изданию "Зеркало недели", комментируя слова министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета о нововведении.

"Близкие (Ощущения. – Ред.) к истерике. Честно говорю. Я очень много сил потратила на то, чтобы донести до власти необходимость проведения переписи. Я искренне убеждена в том, что, не имея информации о населении, нельзя эффективно управлять страной... Страна – это люди", – рассказала Либанова.

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"Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность", – отметила она.

На вопрос, решится ли проблема, если накладывать информацию РАГСов и Пенсионного фонда, Либанова ответила отрицательно. По ее словам, регистр будет не точным из-за массы "мертвых душ".

Также, женщина добавила, что еще есть группа людей, которые работают, но не зарегистрированы, не платят налоги и не получают пенсии.

"Но даже если предположить невероятное, и у нас будет вся та информация, о которой говорит Дубилет, то, повторю в 148-й раз: это будет всего лишь оценка численности населения... Мы должны получить информацию о половозрастном составе. О семейных отношениях, потому что нам важно знать, как построена семья в Украине", – подытожила она.

Также журналистка издания Алла Котляр на своей странице в Facebook опубликовала таблицу-объяснение, которую Либанова подготовила для Дубилета.

Таблица Алла Котляр/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Дубилет рассказал, что в Украине в 2020 году проведут "электронную" перепись населения. Для этого будут использовать данные о сим-картах, которые предоставят мобильные операторы. По его словам, она обойдется на 2 млрд гривен дешевле, чем собирались потратить изначально (порядка 3,4 млрд гривен).

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