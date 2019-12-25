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26 декабря • обновлено в 00:19
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"Испытательный срок" закончился? Раскрыта судьба Авакова в МВД

7.4т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не смог ответить на вопрос об "испытательном сроке" министра внутренних дел Арсена Авакова.

Останется ли Аваков на должности после него - должен решить парламент. Об этом Гончарук сказал в ответ на вопрос Радио Свобода.

"Это парламент должен решить. Посмотрим", – сообщил Гончарук.
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Арсен Аваков и Алексей Гончарук

Арсен Аваков и Алексей Гончарук

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа текущего года Верховная Рада поддержала назначение Авакова на должность главы МВД четвертый раз подряд.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что переназначение Авакова было одобрено президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Алексей Гончарук Арсен Аваков
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Совершенно верно - судьбу "мынистра" авакяна должен решить парламент.. Только не украинский. ))
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Mega Death
Mega Death
Аваков это любитель французких объедков?))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Останется ли Аваков на должности после него - должен решить парламент"?! Обоз вы охренели! назовите кого парламент сам решил назначить на должность с февраля 2014?
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