"Испытательный срок" закончился? Раскрыта судьба Авакова в МВД

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не смог ответить на вопрос об "испытательном сроке" министра внутренних дел Арсена Авакова.

Останется ли Аваков на должности после него - должен решить парламент. Об этом Гончарук сказал в ответ на вопрос Радио Свобода.

"Это парламент должен решить. Посмотрим", – сообщил Гончарук.

Арсен Аваков и Алексей Гончарук Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа текущего года Верховная Рада поддержала назначение Авакова на должность главы МВД четвертый раз подряд.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что переназначение Авакова было одобрено президентом Украины Владимиром Зеленским.

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