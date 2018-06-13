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Испытания военной техники в Украине: Порошенко подписал указ

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Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине".

Соответствующий указ №162/2018 от 13 июня, который подписал глава государства, был опубликован на официальном сайте президента.

"О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине". В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине" (прилагается, для служебного пользования)", - сказано в указе.

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Кроме того, Порошенко возложил контроль за исполнением на секретаря СНБО.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его публикации", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава "Укроборонпрома" Павел Букин рассказал о ходе испытаний крылатой ракеты в Украине.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объекты
СНБОЗаконодательствовоенная техника
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