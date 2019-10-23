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23 октября • обновлено в 18:24
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"Испытание водой": Дубинский дерзко высмеял Арахамию из-за полиграфа

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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский жестко высмеял главу фракции Давида Арахамию.

В своем телеграм-канале он опубликовал постановление скандального Барышевского суда, в котором "обязали" Дубинского и Арахамию "пройти испытание водой".

В решении едко отмечается, что таким путем вычислить коррупционера легче, чем с помощью детектора лжи.

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"Во времена воспетые поэтами, когда была задета честь - решали это шпага с пистолетами, а нынче только полиграфы есть", - смеется Дубинский.

"Испытание водой": Дубинский дерзко высмеял Арахамию из-за полиграфа

телеграм-канал Дубинского

Дубинский взбунтовался против руководства "Слуги народа"

Дубинский взбунтовался против руководства "Слуги народа"

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили о возможности исключения Дубинского из партии. Он резко отреагировал, а затем бросил вызов "Слуге народа".

Скандал разгорелся после того, как появилась информация о планах Офиса президента проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи. Речь идет о членах финансового комитета Рады.

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Персоны
Давид Арахамия Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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