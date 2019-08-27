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Испугался журналистов? Зеленский дал интервью о своих 100 днях актеру из "Слуги народа"

1.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью о своих 100 днях на должности актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

Об этом сообщили на странице "Студии Квартал 95" в Facebook, опубликовав анонс интервью, которое будет показано в субботу, 31 августа, на телеканале 1+1.

Боклан, который играл премьер-министра в сериале, отметил, что с начала президентства Зеленского "у украинцев появилось очень много вопросов".

"Например, что вы уже сделали для страны за это время. Что вы будете делать со всей той властью, которую получили после парламентских выборов. Какие смс вам пишет Коломойский и что Андрей Богдан постоянно шепчет вам на ухо", - сказал Боклан.

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Как передает УП, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что интервью уже записано и будет показано по ТВ. Она отметила, что обещанная пресс-конференция президента с журналистами состоится гораздо позже.

"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала Мендель.

Станислав Боклан и Владимир Зеленский

Станислав Боклан и Владимир Зеленский

кадр из "Слуги народа"

Накануне OBOZREVATEL подвел итоги первых 100 дней Зеленского-президента, выделив главные плюсы и минусы новой команды.

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Персоны
Владимир Зеленский Станислав Боклан
Место
Украина
Тег
Сериал Слуга Народа
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
"слуга" боится народа
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
а тим часом: - по незаконно побудованому Росією в анексованому Криму Керченському мосту в рамках командно-штабних навчань пройшла колона військової техніки окупантів.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
НАВІТЬ НЕ СТАВ ЧИТАТИ ЦЮ АХІНЕЮ сни рябої кобили
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