"Используют патриотов": Пионтковский раскрыл план реванша России через Зеленского

Несмотря на то, что Владимир Зеленский стал президентом Украины при максимальной поддержке избирателей, он все равно не является самостоятельной политической фигурой и может быть использован для реванша пророссийских сил.

Такое мнение озвучил российский политолог Андрей Пионтковский в статье для "Радио Свобода". В подтверждение своих слов он навел ряд аргументов, подтверждающих, что Зеленский – это всего лишь грамотно спланированная кем-то стратегия.

"Он по кругу своих жизненных интересов никогда не был political animal. Когда страну сотрясали драматические события, безоружные люди шли под пули, защищая свое видение будущего Украины, он ни разу не высказал своего отношения к происходящему, кроме разве своей не очень удачной шутки об эбонитовых дубинках. Страшно далек был этот успешный юморист-коммерсант от своего народа. Ему самому и в голову не могла бы прийти мысль о политической, тем более президентской карьере. Эта многообещающая во всех смыслах мысль пришла в голову кому-то другому – обладающему серьезными ресурсами коллективному политтехнологу, которого далее я буду обозначать термином "Зеленский", – пишет Пионтковский.

Он подчеркивает, что этот условный "Зеленский" технологически блестяще провел избирательную кампанию. Так, ему удалось искусно использовать две зияющие раны украинского общества. Во-первых, отсутствие за прошедшие пять лет реальной борьбы с коррупцией, глубоких экономических реформ, направленных на демонтаж олигархического "капитализма". А во-вторых, продолжающаяся уже шестой год война с Россией.

Владимир Зеленский

Пионтковский объясняет, что усталость от такого долгого противостояния неизбежна в любой войне и в любой стране. Поэтому слова "Зеленского" о мире тоже были правдой и тоже отвечали ожиданиям обычных граждан.

"Но политтехнолог "Зеленский" не остановился на этом. Он провозгласил себя "партией мира" и заклеймил своего соперника как лидера "партии войны". Сам термин "партия войны" был предательской по отношению к Украине ложью "Зеленского", сознательной подменой понятий, нейролингвистическим манипулированием сознанием избирателей и огромным подарком кремлевской пропаганде. В Украине не может быть "партии войны" по определению. Партия войны – это военно-политическое руководство России. Украина – жертва агрессии военной сверхдержавы, захватившей у нее часть территории и не скрывающей своей цели уничтожить по-братски Украину как независимое государство", – убежден россиянин.

Он добавил, что Украина не способна военным путем вернуть захваченные врагом территории, но все же она смогла, повышая боеспособность своей армии, опираясь на политическую поддержку друзей и союзников, остановить дальнейшую агрессию России.

И теперь в стране, страдающей от вторжения оккупантов, есть только две партии: Партия сопротивления агрессии и Партия капитуляции, подчеркивает Пионтковский.

Однако сторонники второго лагеря не учитывают, что при прежней власти Украине все-таки удалось достойно справиться с военно-политическим вызовом, брошенным самому существованию украинского государства. Ведь путинский план "Новороссии" был сорван консолидацией украинского общества, созданием почти с нуля украинской армии, самоотверженностью десятков тысяч добровольцев. Все это только укрепил высокий уровень международной поддержки страны.

"В мобилизации этой поддержки ключевая и решающая роль принадлежала президенту Украины Порошенко. Не случайно его так бешено ненавидят Кремль и путинские информационные псы. И когда, зачитывая на "дебатах" шпаргалку "Зеленского", физический Зеленский обвинял Порошенко в том, что тот "послал на смерть украинских моряков для отмены президентских выборов", это было не только клеветой на соперника. Это было предательством сражающейся с агрессором Украины, предательством, направленным на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией", – возмутился политолог.

После того, как первая фаза операции "Зеленский" была успешно реализована, разъясняет он, ее инициатор перешел к новому этапу – попытке заполучить большинство в Верховной Раде.

Владимир Зеленский

"Он играет на многих досках. Физическому Зеленскому поручено зачитывать на своем бесподобном приблатненном суржике или на pidgin English дословные выдержки из лучших внешнеполитических выступлений Порошенко, чтобы не потерять поддержку очарованной им части патриотического электората. А ключевые административные посты и места в списке депутатов занимают тем временем выходцы из регионалов и партнеры крошки Цахеса по бизнесу. Путину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов из своего кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней – из кооператива "Квартал-95", – говорит Пионтковский.

"Правильные пацаны увлеченно хрюкают на ток-шоу о том заветном, что их действительно волнует, – о продажах своего контента на российском рынке. А два других избирателя "Зеленского", Бойко и Медведчук (а за кого же еще они голосовали во втором туре?), уже бойко докладывают Путину о составе и политике нового украинского правительства", – рассказывает он о логике действий тех, кто стоит за Зеленским.

Таким образом, партия "Слуга народа" создает правящую "коалицию мира" с блоком Бойко – Медведчука. Все остальные фракции объявляются "партиями войны". Далее президент Зеленский и премьер-министр Бойко реализовывают план Кремля, намеченный еще весной 2015 года, прогнозирует российский эксперт.

Чтобы избежать этого, говорит россиянин, партия сопротивления пророссийскому реваншу обязана в ходе текущей избирательной кампании перехватить политическую инициативу у партии капитуляции, у которой два эшелона.

"Первый – это откровенные враги украинской государственности во главе с Медведчуком. У них, к сожалению, есть своя база сторонников. Но это явное меньшинство (до 10%). Убежденных патриотов в Украине намного больше. Второй эшелон потенциальных капитулянтов значительно опасней", – предупреждает Пионтковский.

Главная угроза, по его мнению, заключается в том, что "Зеленский" технологически искусно приведет во власть реваншистов голосами тех позволивших дважды использовать себя украинских патриотов, которые снова проголосуют за полюбившегося им актера Зеленского и его романтического персонажа Голобородько. Так в Раде может оказаться большинство, отражающее взгляды капитулянтского меньшинства.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил, что намерение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о вопросе формата переговоров с Россией по поводу войны грозит исчезновением Украины. Такой сценарий станет неким подобием брекзита в Великобритании, который сделал страну заложником геополитического тупика.

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