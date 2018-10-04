''Исполкомы для своих не пройдут'': скандальному мэру Черкасс объявили подозрение

Черкасская прокуратура сообщила мэру города Анатолию Бондаренко о подозрении из-за проведения тайной сессии в Каневе.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом органа местного самоуправления как мэр города Черкассы, который в соответствии с законодательством Украины возглавляет Черкасский городской совет на ее пленарных заседаниях и имеет четко определенные законодательством полномочия, в частности открывать, вести и закрывать сессию городского совета, обеспечивать гласное проведение сессий с обеспечением права каждого присутствовать на них, умышленно, вопреки интересам местного самоуправления создал искусственные препятствия в работе депутат Черкасского городского совета", – сообщила пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что Бондаренко перенес продолжение работы 56 пленарного заседания второй сессии совета на 23 августа на 10:00, о чем проинформировал депутатов.

"В нарушение требований действующего законодательства и Регламента Черкасского городского совета об изменении времени проведения следующего пленарного заседания, которое должно было состояться 23.08.2018 в помещении д. 36 по ул. Б. Вишневецкого в г. Черкассы, и о созыве нового заседания сессии на 22.08.2018 в помещении музея имени Тараса Шевченко на "Чернечей горе" в г. Канев, городской глава не проинформировал граждан территориальной общины, представителей средств массовой информации и не сообщил в определенные законодательством сроки всех депутатов Черкасского местного совета", – сказано в сообщении.

Анатолий Бондаренко

Мэр создал искусственные препятствия в работе значительного количества депутатов, не обеспечив их присутствие на внеочередной сессии. Кроме того, он лишил возможности реализовать полномочия представлять на сессии Черкасского городского совета интересы своих избирателей и соответствующие партийные организации, принимать важные для общины города Черкассы решение, голосовать, вносить предложения, изменения и поправки в решение.

"Своими действиями подозреваемый вопреки интересам местного самоуправления безосновательно нарушил фундаментальное право гласности в деятельности территориальной общины во время проведения внеочередной сессии. В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств происшествия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – резюмировали в прокуратуре.

Вручение подозрения Бондаренко vikka.ua

В свою очередь, прокурор Черкасской области Сергей Овчаренко написал на своей странице в Facebook, что тайные сессии не пройдут безнаказанно.

"Тайные сессии и тайные исполкомы для "своих" в Черкассах безнаказанно не пройдут. Никто и никогда не будет тайно от общества делить городской бюджет и землю, чего не было даже во времена Януковича. К сожалению городской глава, вместо того, чтобы предусмотренным законом способом процессуальным путем реализовывать свое право на защиту, как мальчишка несколько дней бегал от следователей и прокуроров, а в момент вручения уведомления о подозрении позорно прятался в мерседесе премиум класса, оформленном конечно же не на себя, а на родного брата, что было зафиксировано на видео в присутствии понятых. Но как говорится, имеем то, что имеем. Пусть жители города знают, за кого они голосовали", - отметил он.

Вручение подозрения Бондаренко vikka.ua

Совершение указанного уголовного преступления наказывается штрафом от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Как сообщает "Главком", Управление защиты экономики в Черкасской области выявило, что Бондаренко с 2016 года пользуется Lexus LX 570 2012 года выпуска, который записан на его мать и отсутствует в е-декларациях.

У семьи мэра также нашли четыре авто: ВАЗ 2007 года (принадлежит Анатолию Бондаренко), Mazda 2007 года (собственность жены), ЗАЗ Vida, в 2014 году и Lexus RX 350 2011 года выпуска. Суд предоставил доступ следователям Нацполиции к электронной деклараций главы города, документам страховой компании и данным охранной системы "Benish Guard", к которой принадлежит Lexus LX 570.

Кроме того, местные СМИ сообщали, что мать Бондаренко приобрела в 2016 году две квартиры в жилом комплексе "Семейный", который принадлежит однопартийцу мэра Михаилу Мушиеку. Приблизительная стоимость жилья составляет 2 млн гривен. Отмечается, что женщина является градоначальницей Черкасс, держит таксомоторный бизнес.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что это может быть не последнее подозрение Бондаренко. К такой мысли его привело поведение мэра Черкасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бондаренко созвал тайное внеочередной заседание в Каневе 22 августа, где депутаты поддержали незаконное решение исполкома об увеличении доходной части бюджета. Некоторые нардепы назвали эту сессию нелегитимной.

Напомним, 29 января в Черкассах представители "Национальных дружин" ворвались в сессионный зал Черкасского горсовета и устроили настоящую бойню. Александр Радуцкий рассказывал, что они действовали в интересах Бондаренко. К такому же мнению пришел депутат городского совета от Партии вольных демократов Александр Згиблов, отметив, что мэр заинтересовал молодых парней карьерными перспективами.