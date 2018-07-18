Испанский суд принял решение по экстрадиции Онищенко в Украину

Испанский суд принял решение об экстрадиции беглого народного депутата Александра Онищенко в Украину, но последнее слово осталось за Кабинетом министров страны.

"Суд принял решение об экстрадиции, но последнее слово за испанским правительством. В судебном решении есть оговорка, что последнее слово за Кабинетом министров. Кроме того, если испанцы примут решение о выдаче, этого не случится, до момента пока не будет принято решение по предоставлению мне политического убежища. Это отдельный процесс. Параллельно адвокаты будут подавать жалобу в Конституционный суд Испании", – рассказал Онищенко в интервью "Стране".

По его словам, президент Украины Петр Порошенко якобы лично приезжал в Испанию, чтобы договориться по этому поводу.

"В одно и то же время был суд по мне и по моей матери. У нас одно дело, одинаковые эпизоды. Суд по матери закончился за пару дней. По мне процесс по экстрадиции три месяца длился. И решение отдали на следующий день после того, как он уехал после первого официального визита", – ответил беглый нардеп на вопрос журналистов.

Он также рассказал, что живет сейчас в Испании. Суд ему не ограничил передвижения по миру, но Онищенко старается быть "осторожным".

"Где бы не задержали, выдать не могут – пока не получу справку, что мне в этом статусе отказано. Обратите внимание, пока еще никого из украинцев, живущих в Европе не выдали. Каськив (Экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив. - Ред.) – не считается. Тот сам вернулся, заплатил и уехал. Никто не верит украинской власти. Более того, я смотрю, что многих политиков, кто был в розыске Интерпола, там сейчас уже нет", – сказал Онищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Онищенко в хищении природного газа, добытого в рамках совместной деятельности подконтрольных ему компаний с ОАО "Укргазвидобування". Ущерб от действий депутата оценивают в сумму около трех миллиардов гривен.

Нардеп бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче беглого народного депутата.

В мае Соломенский районный суд Киева отменил арест нежилых помещений, принадлежащих семейству Онищенко.