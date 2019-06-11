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"Искренне прошу!" Климкин внезапно обратился к Раде из-за "удара" Зеленского

4.7тЧитать материал на украинском

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил народных депутатов проголосовать за его отставку.

Об этом он написал в Twitter, отреагировав на соответствующее представление на увольнение от президента Владимира Зеленского.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - призвал Климкин парламентариев.

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Отметим, помимо Климкина Зеленский также инициировал увольнение генпрокурора Юрия Луценко. До этого он также выступил за отстранение министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Климкин и Зеленский

Климкин и Зеленский

коллаж obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Климкин еще 17 мая написал заявление о своей отставке. Президент Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении главы МИД, но 6 июня нардепы провалили голосование по отставке министра.

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Персоны
Павел КлимкинВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныМинистерство иностранных дел Украины
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Сбежать удумал, а пока должность не позволяет.
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Шалимова Екатерина
Шалимова Екатерина
Oгромноe cпaсибo тeм, кто показал мнe прeкpаcный cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/8kss7i Прoсто пpойдя пpocтой опpос получила почти пoлyгoдовую зapплатy)) Пoльзуйтеcь, пoкa eще еcть вoзмoжность=)
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Увольняйте. А то зэбилы с ватниками взбунтуются.
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