"Искренне прошу!" Климкин внезапно обратился к Раде из-за "удара" Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил народных депутатов проголосовать за его отставку.

Об этом он написал в Twitter, отреагировав на соответствующее представление на увольнение от президента Владимира Зеленского.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - призвал Климкин парламентариев.

Отметим, помимо Климкина Зеленский также инициировал увольнение генпрокурора Юрия Луценко. До этого он также выступил за отстранение министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Климкин и Зеленский коллаж obozrevatel

Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Климкин еще 17 мая написал заявление о своей отставке. Президент Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении главы МИД, но 6 июня нардепы провалили голосование по отставке министра.

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