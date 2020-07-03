Исключенная из "Слуги народа" Скороход нашла новое "пристанище" в Раде

Политика 14:17, 3.07.2020 Обновлено: 14:49, 3.07.2020

Исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход вошла в депутатскую группу "Партия "За будущее".

Об этом объявил на заседании Верховной Рады спикер парламента Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сообщаю о вхождении в состав депутатской группы "Партия "За будущее" в Верховной Раде Украины ІХ созыва народного депутата Анны Константиновны Скороход", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Политика

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