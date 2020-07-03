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Исключенная из "Слуги народа" Скороход нашла новое "пристанище" в Раде

Политика
1,2 т.
Анна Скороход стала членом депутатской группы 'За будущее'

Анна Скороход стала членом депутатской группы "За будущее". LIGA.net

Исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход вошла в депутатскую группу "Партия "За будущее".

Об этом объявил на заседании Верховной Рады спикер парламента Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сообщаю о вхождении в состав депутатской группы "Партия "За будущее" в Верховной Раде Украины ІХ созыва народного депутата Анны Константиновны Скороход", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаПартия Слуга народаВерховная Рада УкраиныДмитрий РазумковАнна Скороход
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