Исключенная из "Слуги народа" Скороход нашла новое "пристанище" в Раде
Анна Скороход стала членом депутатской группы "За будущее". LIGA.net
Исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход вошла в депутатскую группу "Партия "За будущее".
Об этом объявил на заседании Верховной Рады спикер парламента Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Сообщаю о вхождении в состав депутатской группы "Партия "За будущее" в Верховной Раде Украины ІХ созыва народного депутата Анны Константиновны Скороход", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 декабря 2019 года Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава фракции "Слуга народа" депутатов Анны Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисова.
Скороход была исключена из фракции "Слуга народа" 15 ноября на закрытом заседании. Вместе с ней прогнали Полякова.
Президент Владимир Зеленский обрадовался громким исключениям из "Слуги народа". Он гордится тем, что "продолжается очищение".