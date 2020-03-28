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28 марта • обновлено в 13:13
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Исключенная из "Слуги народа" нардеп заразилась коронавирусом

5.3т
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У внефракционного народного депутата Украины Анны Скороход подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

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Как сообщили источники OBOZREVATEL, тестирование Скороход на коронавирус дало положительный результат.

Анна Скороход

Анна Скороход

Эту информацию подтвердил в Telegram нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

В прошлом месяце 30-летняя Скороход родила первенца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года фракция "Слуга народа" исключили из своих рядов Анну Скороход и Антона Полякова. После этого Скороход заявила о политических преследованиях.

Кто заражен коронавирусом из украинских нардепов

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Тема
Коронавирус
Персона
Анна Скороход
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины вирус
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