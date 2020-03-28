Исключенная из "Слуги народа" нардеп заразилась коронавирусом

У внефракционного народного депутата Украины Анны Скороход подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.
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Как сообщили источники OBOZREVATEL, тестирование Скороход на коронавирус дало положительный результат.
Анна Скороход
Эту информацию подтвердил в Telegram нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
В прошлом месяце 30-летняя Скороход родила первенца.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года фракция "Слуга народа" исключили из своих рядов Анну Скороход и Антона Полякова. После этого Скороход заявила о политических преследованиях.
Кто заражен коронавирусом из украинских нардепов
Народный депутат Сергей Шахов от группы "Довіра" заразился коронавирусом после поездки на курорт Куршевель (Франция). Также заболели члены его семьи.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко, у которого подтвердился коронавирус, сейчас проходит плановое лечение.
Алексей Гончаренко заявил, что у нардепа от ОПЗЖ Александра Лукашева выявлен COVID-19.
Депутат Виктория Гриб сообщила, что коронавирус подтвержден у внефракционного нардепа Сергея Рудыка.
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