Исключений не будет: у Зеленского отреагировали на задержание главы Кировоградской ОГА

Политика 15:40, 26.06.2020 Обновлено: 15:55, 26.06.2020

Оценку ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации сделают правоохранительные органы и суд, поскольку все равны перед законом.

Так прокомментировал задержание НАБУ главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов в своем Telegram-канале. Неприкасаемых нет и не будет.

"Перезагрузка, которая стала возможной при президенте Владимире Зеленском, дала шанс на реальное обновление власти. Не хочу давать оценок ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании", – написал он.

Трофимов подчеркнул, что поблажек не будет ни для кого, и это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь – ответишь по закону.

"У нас нет любимчиков или избранных. Все равны перед законом. Исключений не будет. Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента", – отметил замглавы ОП.

По мнению Трофимова, определенные выводы должны сделать и граждане Украины.

“Посадки ждут не только проворовавшихся предшественников, но и нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому" – заключил чиновник.

В ОП отреагировали на задержание главы Кировоградской ОГА.
Telegram-канал TROFiMOV

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники НАБУ 25 июня задержали главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.

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