"Искандеры" в Крыму и на Донбассе: Климкин заявил о глобальной угрозе России

Россия разрушила систему нераспространения и контроля над вооружением, разрабатывая и испытывая баллистическую ракету РС-26 "Рубеж" и усовершенствовав ракетный комплекс "Искандер-М".
Военные учения были зафиксированы на оккупированном Донбассе и в Крыму, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.
"Решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и малой дальности (ДРСМД) абсолютно оправдано, обосновано и соответствует сегодняшнему состоянию ситуации по безопасности как на Европейском континенте, так и в мире в целом", — отметил он.
"Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым", — заявил министр.
"Искандер"
РТ
По его словам, РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система контроля над вооружениями.
"Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречат Договору", — сказал министр.
Глава МИД подчеркнул, что методический развал РФ системы контроля над вооружениями создает опасную глобальную политику и Украине надо быть к этому готовой.
"Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения. Такой позиции будем придерживаться и дальше, но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты страны и ее национальной безопасности", — заявил Климкин.
Он подчеркнул, что в новой глобальной политике по безопасной реальности необходимо реализовать все возможности для защиты Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Страны Альянса распространили заявление о невыполнении Россией ультиматума США. НАТО возложил на Москву всю ответственность за одностороннее решение Вашингтона.
4 марта Россия зеркально ответила на приостановку Вашингтоном участия в Договоре.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся