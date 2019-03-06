"Искандеры" в Крыму и на Донбассе: Климкин заявил о глобальной угрозе России

Россия разрушила систему нераспространения и контроля над вооружением, разрабатывая и испытывая баллистическую ракету РС-26 "Рубеж" и усовершенствовав ракетный комплекс "Искандер-М".

Военные учения были зафиксированы на оккупированном Донбассе и в Крыму, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.

"Решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и малой дальности (ДРСМД) абсолютно оправдано, обосновано и соответствует сегодняшнему состоянию ситуации по безопасности как на Европейском континенте, так и в мире в целом", — отметил он.

"Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым", — заявил министр.

"Искандер" РТ

По его словам, РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система контроля над вооружениями.

"Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречат Договору", — сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что методический развал РФ системы контроля над вооружениями создает опасную глобальную политику и Украине надо быть к этому готовой.

"Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения. Такой позиции будем придерживаться и дальше, но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты страны и ее национальной безопасности", — заявил Климкин.

Он подчеркнул, что в новой глобальной политике по безопасной реальности необходимо реализовать все возможности для защиты Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Страны Альянса распространили заявление о невыполнении Россией ультиматума США. НАТО возложил на Москву всю ответственность за одностороннее решение Вашингтона.

4 марта Россия зеркально ответила на приостановку Вашингтоном участия в Договоре.

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