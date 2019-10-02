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2 октября • обновлено в 18:00
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"Искали повод для атаки": Путин обвинил Украину в скандале с Трампом

2.2т Читать материал на украинском

В США начали умышленно атаковать президента Дональда Трампа, в том числе и из-за скандала, связанного с Украиной.

Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отметив, что с Трампом у него "сложились доверительные отношения", пишет "Интерфакс".

"Теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с Украиной и президентом Зеленским. Мы здесь при чем? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем. Просто искали поводы для атак на вновь избранного президента", – заявил он.

По словам Путина, Россия не против опубликовать стенограммы разговоров с лидером США, но "там нет ничего компрометирующего". Также Путин высказал надежду, что отношения между странами нормализуются.

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"Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы – хочу это подчеркнуть – именно коренные интересы Соединенных Штатов, они сыграют свою роль, и отношения между Россией и Соединенными Штатами вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет, это правда", – заявил он.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

РБК

По словам Путина, Трамп сам хочет восстановить отношения с РФ, и он "это приветствует".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Кремле заявляли, что согласны опубликовать стенограммы разговоры Путина и Трампа только при условии обоюдного согласия сторон. До этого Белый дом засекретил все детали их разговора.

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Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина! против росии воюет только конгресс сша а трамп воюет за россию
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба поделить неньку, между цивилизованными странами по линии Керзона и забыть,як о страшном сне. Со временем братья-украинцы поймут свои ошибки и будут жить в мире и дружбе с братским русским народом,под мудрым киривництвом Владимира Владимировича Путина
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филипп филипыч
филипп филипыч
дружба россии и сша это как серпом по яйцам упоротых. поэтому эти ребята на все пойдут, это и так было ясно)
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