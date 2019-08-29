Искал Зеленский: новый министр обороны оконфузился в Раде

Новоизбранный министр обороны Украины Андрей Загороднюк не явился вовремя на свое выступление перед депутатами Верховной Рады Украины IX созыва.

Это произошло перед голосованием за кандидатуру главы Минобороны во время первого заседания парламента 29 августа. Трансляция события велась в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Так, спикер парламента Дмитрий Разумков пригласил Загороднюка как кандидата в министры к микрофону. После этого произошла заминка – депутат не явился.

Андрей Загороднюк Telegram-канал партии "Слуга народа"

"Они просто не зовут его... Вы слышите? Пригласите, пожалуйста, господина Загороднюка", – сказал присутствующий на заседании президент Украины Владимир Зеленский.

Кто-то в зале сказал, что кандидату сказали прийти на 18:00, а его приглашали к микрофону уже в 17:45.

После этого Разумков предложил сделать перерыв заседания на 15 минут.

Как писал OBOZREVATEL, 29 августа депутаты Верховной Рады Украины IX созыва избрали спикером парламента главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Во время первого заседания Рада создала пять парламентских фракций и депутатскую группу.

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