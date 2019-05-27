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Иск против Зеленского: Верховный суд сделал заявление о роспуске Рады

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Верховный суд отказался открывать производство по иску против президента Владимира Зеленского с требованием признать незаконным его указ о роспуске Верховной Рады.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы суда в Facebook, где отмечается, что рассмотрение такого иска является юрисдикцией Конституционного суда.

"Истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента", — говорится в сообщении.

"Утверждал, что назначение внеочередных выборов в ВРУ на 21 июля 2019 тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью", - пояснили в суде.

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В то же время Верховный суд определил, что решение президента о роспуске Рады "не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции".

У истца есть 15 дней на то, чтобы обжаловать это решение в Большой палате Верховного суда.

Зеленский и Верховная Рада, иллюстрация

Зеленский и Верховная Рада, иллюстрация

obozrevatel

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныВерховный суд Украины
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Решетников Александр
Решетников Александр
Так а кто истец? Что это за ублюдок, котрому Украина "нарушает планы на летний отдых"? Фамилия бы очень не помешала...
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Епифанова Елена
Епифанова Елена
Cпаcи6o всем тeм, кто пoказал мнe этoт чудо-сaйт http://di︁fi︁mas︁.︁c︁o︁m/l2n9w1t Прoстo прoйдя опpос пoлучила почти полугoдовую зapплaту)) Пoльзуйтесь, пока ecть возмoжноcть=)
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Надо двигаться дальше! Нарушил закон, пусть отвечает или пусть убирается!
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