Иск против Зеленского: Верховный суд сделал заявление о роспуске Рады

Верховный суд отказался открывать производство по иску против президента Владимира Зеленского с требованием признать незаконным его указ о роспуске Верховной Рады.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы суда в Facebook, где отмечается, что рассмотрение такого иска является юрисдикцией Конституционного суда.

"Истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента", — говорится в сообщении.

"Утверждал, что назначение внеочередных выборов в ВРУ на 21 июля 2019 тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью", - пояснили в суде.

В то же время Верховный суд определил, что решение президента о роспуске Рады "не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции".

У истца есть 15 дней на то, чтобы обжаловать это решение в Большой палате Верховного суда.

Зеленский и Верховная Рада, иллюстрация obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.

В этот же день президент подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля .

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов - отмене мажоритарки и снижение проходного барьера до 3%.

23 мая стало известно, что в Верховный суд подали жалобу на указ Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

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