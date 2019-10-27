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27 октября • обновлено в 08:56
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"Уже сидят и ждут": появился прогноз о массовом выходе депутатов из "Слуги народа"

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Выход даже одного народного депутата из фракции "Слуга народа" может привести к массовому "исходу".

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. "Не знаю, как их там сдерживают, но как только первый человек выйдет из фракции – будет цепная реакция", – предупредил он.

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"Все закончится плохо, когда начнется "исход", – подчеркнул эксперт.

По словам Тизенгаузена, некоторые депутаты из СН уже готовы оставить фракцию, но пока не решаются.

"Сейчас там уже десяток людей сидят и ждут: "Ну, ты первый? Нет, ты первый". Есть какие-то предохранители, чтобы они не выходили. Но вот когда это начнется – это будет большая-большая проблема", – пояснил он.

В сессионном зале Верховной Рады Украины

В сессионном зале Верховной Рады Украины

facebook.com/yan.dobronosov

Как ранее сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники, между различными группами внутри "Слуги народа" развернулась настоящая борьба. Впрочем, пока высокий рейтинг президента Владимира Зеленского удерживает СН от больших и масштабных конфликтов.

Сам Зеленский прокомментировал слухи о расколе "Слуги народа" во время рекордного пресс-марафона 10 октября. "Я не хочу сейчас ломать эту партию. Но если они будут продолжать есть друг друга, я их распущу через год", – заверил глава государства.

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Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Борис Тизенгаузен
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Н Олег
Н Олег
свои мечты б@ндеры обычно обнародуют в виде "серьёзной аналитической и прогнозистской проработки экспертов" ..... результаты соответствующие, но этим б@ндеру не смутить ....
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