Ирину Венедиктову назначили генеральным прокурором: все детали голосования

Во вторник, 17 марта, монобольшинство Верховной Рады проголосовало за назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.

Решение приняли 269 голосами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Скриншот из видео

Венедиктову назначили генеральным прокурором Фокус

Как голосовала Рада

Скриншот из видео

"Слуга народа": "за" – 224, "против" – 0, "воздержались" – 0, "не голосовали" – 2.

"Оппоплатформа": "за" – 3, "против" – 0, "воздержались" – 28, "не голосовали" – 10.

"Европейская солидарность": "за" – 0, "против" – 24, "воздержались" – 1, "не голосовали" – 2.

"Батьківщина": "за" – 0, "воздержались" – 0, "воздержались" – 14, "не голосовали" – 0.

Группа "За майбутнє": "за" – 16, "против" – 0, "воздержались" – 1, "не голосовали" – 3.

"Голос": "за" – 0, "против" – 14, "воздержались" - 0, "не голосовали" – 2.

Группа "Довіра": "за" – 13, , "против" – 0, "воздержались" – 0, "не голосовали" – 2.

Внефракционные: "за" – 13, "против" – 0, "воздержались" – 3, "не голосовали" – 2.

Напомним, с 27 декабря Венедиктова занимала должность главы Государственного бюро расследований.

Что известно о Венедиктовой

Ирина Венедиктова закончила Харьковский национальный университет внутренних дел и изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators. Получила звание доктора юридических наук.

До избрания в Верховную Раду 9 созыва была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета имени Каразина, членом научно-консультативного совета Верховного суда, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и судьей Третейского суда по медицинским делам.

Венедиктова – вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики.

В 2016−2017 годах претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла конкурс.

Владимир Зеленский представил Венедиктову в числе своей команды, как эксперта в области реформирования судебной системы.

На выборах в Раду заняла третье место в списке президентской партии "Слуга народа".

Замужем за сотрудником киберполиции Украины Денисом Колесниковым. Супруги имеют двух детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 5 марта ВРУ выразила недоверие и поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!