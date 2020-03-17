Ирина Венедиктова – новый генпрокурор: кто она такая

41-летняя Ирина Венедиктова, которая стала 17 марта 2020 года новым генпрокурором Украины, по образованию – юрист, доктор юридических наук.

В связи с назначением OBOZREVATEL собрал интересные факты из ее биографии. Известно, что она родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Высшее образование Венедиктова получила в Харьковском национальном университете внутренних дел. Кроме того, прошла курс международного коммерческого арбитража в Чартерном институте арбитров в Лондоне.

Ирина Венедиктова "УП"

Карьера Венедиктовой

Работала юридическим консультантом и советником в ряде частных коммерческих фирм. Руководит собственной научной школой. Занимает пост арбитра в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП Украины.

Также она является членом редакционных коллегий нескольких специализированных печатных изданий, а также выступает одной из судей третейского суда по вопросам медицины.

Ирина Венедиктова

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову на пост временно исполняющей обязанности директора ГБР Украины.

Венедиктова и Зеленский

Кандидатуру Венедиктовой предложил парламенту президент Владимир Зеленский. Соответствующий проект постановления №3227 был зарегистрирован в Верховной Раде 16 марта текущего года.

Во время выборов президента 2019 года была членом “ЗеКоманды” Владимира Зеленского, отвечала за судебную реформу.

По результатам парламентских выборов прошла в Раду по списку “Слуги народа” под номером 3. Занимала должность главы Комитета по правовой политике и правосудия.

Ирина Венедиктова

Семья Венедиктовой

Новый генпрокурор Украины замужем. Муж Венедиктовой – сотрудник украинской киберполиции Денис Колесник. У них двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 5 марта ВРУ выразила недоверие и поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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