"Ирина обгорела наполовину": появились жуткие фото машины медиков на Донбассе

В сеть попали жуткие фото уничтоженного санитарного медицинского "Хамера" ВСУ в районе населенного пункта Водяное, который оккупанты расстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Об этом сообщает источник InfoResist в зоне ООС (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.

Также блогер Наталья Юсупова сообщила в Facebook о случившемся:

"Сегодня оккупанты обстреляли машину медиков, погибли двое, еще один человек в тяжелом состоянии. Врачи рассказывали, что одна из них, Ирина обгорела наполовину и умерла... Ад! Отвели они войска, президент поздравил, а соболезнования где? Стрелять в медиков, выродки... Морпехи спасибо вам, светлая память", – написала в соцсети Юсупова.

Машина погибших медиков на Донбассе inforesist.org

Машина погибших медиков на Донбассе inforesist.org

Машина погибших медиков на Донбассе inforesist.org

Машина погибших медиков на Донбассе inforesist.org

Машина погибших медиков на Донбассе inforesist.org

Машина погибших медиков на Донбассе inforesist.org

Отметим, что такие санитарные "Хаммеры" получили подразделения ВСУ от США.

Санитарные машины inforesist.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командование 36-й отдельной бригады морской пехоты сообщило, что от полученных ранений погибли старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.

Ирина Шевченко inforesist.org

Сергей Майборода inforesist.org

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