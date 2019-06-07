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Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Тепер війна вигідна Зеленському?

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Це не фейк. Це офіційна сторінка нової АП, куди прийшли боги комунікацій. Президент Володимир Зеленський сподівається, що російська сторона відновить свій контроль над підрозділами на українському, окупованому Донбасі!!! Мова йде про контроль над окупаційними військами, і Зеленський сподівається, що РФ не піде геть, не забере свою зброю і техніку з української землі, не виведе своїх найманців, а.... ВІДНОВИТЬ СВІЙ КОНТРОЛЬ НАД ПІДРОЗДІЛАМИ. Відкрию "таємницю" — в РФ є повний контроль над так званою "владою" так званих ОРДЛО і 400км українського кордону.

Тепер війна вигідна Зеленському?

Я не знаю, скільки провисить ця новина. Новина про вкрадені монітори жила пару днів, вчора їх знайшли в АП. Сподіваюся, буде відеоблог з вибаченнями і проходкою повз ці монітори. Новина про те, що українські солдати не будуть стріляти у відповідь, пішла не зі сторінки Л.Кучми, а з сайту президента України, й досі там висить до речі. Правда, ЛДК вчора вивели на брифінг спростовувати і виправдовуватися.

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Тепер АП президента України в своєму офіційному повідомлення знімає відповідальність з РФ за вбивство українських солдатів (до речі, за 2 тижні президенства Зеленського загинуло щонайменше 6 наших воїнів, вічная їм пам‘ять. 26 поранених. Зеленський і телеканали, що зробили його президентом, під час кампанії кричали, що то Порошенку вигідна війна. Я правильно розумію, що тепер вона вигідна Зеленському? АП президента України сподівається, що РФ відновить свій контроль над незаконними бандформуваннями.

Р.S. Чекаю спростувань і вибачень, як вони напишуть, що це Порошенко їм написав і підсунув чи Геращенко, а що богами комунікацій малося на увазі - чекаємо, що РФ негайно застосує весь свій безумовний вплив на бандформування, озброєнні російською технікою і зброєю, і примусить їх виконувати мінські угоди задля припинення вбивств українців.

P.S. Не зловтішаюся. Ми передали всю інформацію потзаручниках. Якщо в нової команди є потреба, готова, звичайно, проговорити і ці моменти дуже важливої комунікативної лексики, що стосується Мінських перемовин. Ми державники, й усвідомлюємо всю важкість війни і переговорного процесу.

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Автор
Ирина ГеращенкоИрина Геращенко
Темы
Війна на ДонбасіАТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Володимир Зеленський
Теги
РоссиявойнаНовости России
Источник
Источник:Facebook Ірини Геращенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
О Геращенко был (до последнего времени) лучшего мнения - но сейчас она может уже публично издавать "Пособие для стерв"...Неужели лишение должности так влияет на человека? Или она, как в "Бриллиантовой Руке", всю жизнь только притворялась порядочным человеком...
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Скорик Андрей
Скорик Андрей
Бабийчук Игорь, что бы иметь о чем то мнение, для начала, было бы неплохо понимать о чем идет речь.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Бабийчук Игорь, а ты им никогда и не был...
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