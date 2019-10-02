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2 октября • обновлено в 11:17
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Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Народный депутат Украины Все статьи автора

Тепер Україну примусять прийняти все

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Зустріч в нормандському форматі відбудеться в найнесприятливіших для України умовах. Колись Путін влаштовував напередодні зустрічі Ілловайськ і Дебальцеве, щоб підняти ставки. Тепер - продавив підписання формули Штанмайера. Франція і Німеччина вже це привітали. Бо ж якщо Україна сама це підписала, то ура -ура -ура, чому має переживати Париж і Берлін? І тепер Україну примусять прийняти все. Тільки про відповідальність Москви, і безпеку, виведення, а не розведення військ, кордон - всі мовчать. І це дійсно відкриває шлях для зняття санкцій з РФ. До ілюзії миру, а не до миру. Ілюзіоністи...

Новости
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З хорошого - звільнять заручників. Скоро. З окупованих території і РФ. Путін і тримав їх під такий огидний торг, не віддавав нам, бо хотів поміняти фактично на території... Все інше - буде важко. Україну примусять провести вибори, пушиліни-дейнеги будуть легалізовані як прєдставітєлі місцевого самоврядування, РФ зніме з себе відповідальність за зруйнований Донбас, відновлення розкраденого, знищеного, розбитого ляже на бюджет України. Так, Захід трохи допоможе, це обійдеться йому в рази дешевше, ніж санкції проти РФ, які знімуть вже наступного року. Такий мій прогноз. Якщо не справдиться - за рік визнаю, що не побачила геніального плану нової влади між рядками формули.

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Автор
Ирина Геращенко Ирина Геращенко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости России Донбасс Новости Донбасса
Источник
Источник: Facebook Ірини Геращенко
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Ostakh Maryna
Ostakh Maryna
Нет это не сдача интересов,сдача интересов ,это когда годами живём в нищите,когда нет роста экономики,когда от отсутствия условий дома люли выезжают...Вот это сдача интересов.А в воюющую страну инвестиции не прийдут,рост не возможен,пусть живут как хотят на Донбассе пусть говорят на русском,пусть считают украинский ввторым языком,ничего...они не смогут изменить нашего тренда на улучшение экономики,оставьте их в покое,живёт же Закарпатье,даже не помышляя что они Украина,живут своей жизнью...точно так пусть живут эти донбасяне...оставим из в покое ...сейчас,потом видно будет.Сейчас нужен рост экономики!!! Мне Пенсионерке это понятно,понятно это и вам,но как же вам утерять тренд " войны" вы ж тогда совсем не нужны получаетесь,с реформами не справились ..вы оставили беднейшую в Европе страну с найнизшим рейтингом по ведению бизнеса,ну вам лучше всего просто молчать
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Почему каждый бизнесмен рискует своим имуществом вкладывая его в бизнес, прогорел - нищий, а чиновники распоряжаются огромными суммами из бюджета, и чаще с наваром, но не несут никакой ответственности своим благополучием? Ну, для президентов, парламента, кабмина, губернаторов, до голов облсоветов - конфискация всего семейного капитала.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Свята наівність! Зеленського ніхто ні до чого не примушує! Він - частина плана Путіна. Крапка!
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