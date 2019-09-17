Ранок. За звичкою відкрила фб. Прочитала, що вночі спалили будинок Валерії Гонтарєвої. В нас повернулися суди Лінча? Чи буде, нарешті, реакція правоохоронних органів? Чи відкриють, нарешті, вуста, зімкнені засліпленням від сонцесяйності нової влади, наші західні партнери? Валерія Гонтарєва, схоже, стане першим політичним біженцем цієї влади і гарантовано отримає політичний притулок на Заході. Проблеми від цього будуть не тільки в нової влади, а в сприйняті України як демократичної держави в цілому.

Економічна команда 2014-2016 роках, як хтось забув, врятувала банківську систему країни, яку могло накрити так, що російсько-українська війна б закінчилася сама собою - гіперінфляцію і таким падінням гривні, що країні б вже не допомогли ніякі запозичення. Я не експерт в економіці і банківському секторі, але чому мовчать експерти? Чому люди, які попередні 5 найважчих років взяли на себе відповідальність тягти країну з прірви, сьогодні опинилися в центрі цькування і фізичної загрози, в центрі справжнього терору і щоденних погроз? Категорично проти судів Лінча.

І нагадаю, що в найстрашніші часи Майдану і війни ніхто не палив жодних маєтків попереднього режиму Януковича. Я засуджую будь-яке насильство.

Р. S. Підготую депутатський запит з вимогою ретельного, неупередженого розслідування і пошуку підпалювачів. Висловлюю свою солідарність пані Валерії. Ми будували демократичну країну. Я не хочу жити в країні залякування і страху.

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