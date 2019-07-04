Багалей просит Зеленского принять меры из-за иностранного гражданства Куницкого. Видео

К президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также партии "Слуга народа" обратилась общественный деятель из Харькова, известный врач Ирина Багалей.

Она просит его обратить внимание на ситуацию с наличием иностранного гражданства у кандидата в депутаты по 169 мажоритарному округу Александра Куницкого. Видеозапись обращения опубликована на странице Ирины Багалей в Facebook.

"Меня зовут Ирина Багалей. Я – врач-психиатр, кандидат медицинских наук. Также я являюсь общественной активисткой – координатором экологической организации "Зеленый фронт". Наша семья более 100 лет живет в Харькове. В центре города, в Киевском районе, который сейчас стал известным всей Украине как 169 избирательный округ. Известен он скандально. Выяснилось, что от партии "Слуга народа" баллотируется Александр Куницкий, у которого нашелся израильский паспорт. С которым он активно ездит в Россию. Я обращаюсь к президенту Зеленскому и штабу партии "Слуга народа" с просьбой разобраться в этой ситуации. И выяснить, как так случилось, что по округу баллотируется человек с израильским гражданством, если оно у него действительно есть. Предоставить объяснение украинскому народу и принять какие-то меры. Я считаю, что баллотироваться в украинский парламент имеет право только человек с украинским гражданством. Только гражданин Украины будет защищать интересы своих избирателей", – заявила Багалий.

Александр Куницкий Facebook Александра Куницкого

Род Багалей – уважаемый в Харькове. Ирина Багалей является правнучкой известного историка, сооснователя и члена Украинской академии наук (с 1919 года) Дмитрия Багалея. Академику принадлежит фундаментальный труд "История слободской Украины". Сегодня Ирина Багалей занимает активную общественную позицию по вопросам сохранения украинской идентичности на Слобожанщине.

Она не одинока в обращении к президенту Зеленскому по поводу скандально известного кандидата в депутаты Куницкого. Ранее с призывом разобраться в ситуации выступил общественный деятель, юрист Леонид Маслов. Он, как и солистка известной группы KAZKA Александра Зарицкая, обратили внимание президента на то, что кандидат, имеющий паспорт иностранного государства, не имеет права представлять партию на выборах. Свое обращение Зарицкая опубликовала в Instagram.

Напомним, на днях депутаты Андрей Денисенко и Игорь Мосийчук опубликовали фотографии Куницкого в военной форме армии Израиля. А журналисты нашли в YouTube опубликованный в 2014 году видеоролик, на котором сам Куницкий подтверждает свое местонахождение в Израиле, а также говорит собеседнику, что готовится принять израильскую армейскую присягу. В свою очередь, в Центральной избирательной комиссии заявили, что получили официальные документы, подтверждающие факт пересечения украинской границы Александром Куницким по паспорту иностранного государства.

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