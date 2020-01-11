Иран признался в убийстве 176 пасажиров самолета МАУ: кого должен наказать Зеленский

В Тегеране официально признали – украинский Boeing 737 был по ошибке сбит иранскими военными. Заявление было сделано на 3-й день после страшной трагедии, во многом из-за давления мировых лидеров и данных иностранных разведок.

Вокруг Boeing все это время происходит достаточно спекулиций. "Горячие головы" в Украине и вовсе предлагают объявить Ирану войну, а часть украинцев уверена, что в трагедии виновата Россия.

Поэтому OBOZREVATEL решил детально разобраться, вспомнить опыт других стран и подсказать Владимиру Зеленскому, что делать дальше.

Добиваться компенсаций и извинений

Опрошенные OBOZREVATEL международники и эксперты считают, что признание вины Ираном – это большой плюс. Ведь Украине не придется годами судиться с Тегераном в международных судах, а это сэкономит как нервы, так и деньги.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на заявление Ирана и призвал местные власти привлечь виновных к ответственности, вернуть тела погибших, выплатить компенсации, официально извиниться по дипломатическим каналам.

Международник Илия Куса, который специализируется на Ближнем Востоке, уверен, что пока позиция властей верна. По его словам, в ближайшие недели Украина должна следовать таким пунктам:

Завершить расследование, даже формально. Это даст более четкую позицию и расскажет детали происшествия;

Потребовать выплату компенсаций как семьям погибших, так и за уничтоженный самолет;

Привлечь к ответственности всех виновных, прежде всего тех, кто непосредственно командовал и сбивал самолет;

То есть в данной ситуации Владимиру Зеленскому нужно действовать жестко и добиваться правоты. Учитывая особый интерес и позицию многих стран (в том числе США и Канады), Украина нужно по пунктам выжать все, что можно. Людей, к сожалению, уже вернуть нельзя, но добиться справедливости – еще под силу.

Наказать украинских чиновников

По словам международника Юлии Осмоловской, в трагедии с Boeing виноваты и отечественные чиновники, которые даже не попытались предотвратить катастрофу.

"А что сделала украинская власть, чтобы эта трагедия не произошла? Когда закрывали пространство США для своих перевозчиков, наша Госавиаслужба должна была проанализировать риски, сказать об этом министру инфраструктуры, премьер-министру, а затем и принять финальное решение. Этого не сделали и виновных нужно наказать внутри страны, этого не происходит и меня это настораживает", – считает Осмоловская.

Эксперт также добавляет, что работу ответственных органов можно считать халатностью. После убийства генерала Касема Сулеймани Иран прямо заявлял об угрозах американским базам, что должно было стать причиной полностью закрыть авиапространство для самолетов.

Карта полета

Обломки на месте крушения

"Власть умышленно уходит от такого акцента, ведь в этой сфере есть много проблем... Здесь с нашей стороны допущена как минимум халатность, как максимум некомпетентность людей.

Они должны понести ответственность, хотя в СМИ тема немного затирается", – подчеркнула Юлия Осмоловская и добавила, что расследование инцидента нужно провести на самом высоком уровне, с участием президента Владимира Зеленского.

Важно отметить, что в период новогодних и рождественских праздников, многие украинские политики и топ-чиновники ушли в отпуска и не находились на территории страны. Только публично стало известно об отсутствии на рабочих местах президента Владимира Зеленского, главы СБУ Ивана Баканова, главы Офиса президента Андрея Богдана и других.

Такая практика "новогодних каникул" подальше от своей страны ни к чему не приводит. А страшная трагедия в Тегеране и запоздалая реакция первых лиц государства несет вред прежде всего для имиджа Украины и доверия граждан к своим властям.

Перенять опыт других стран

К сожалению, за всю историю авиации было достаточно случаев, когда военные по ошибке (или специально) сбивали гражданские самолеты. Самый свежий в памяти украинцев – сбитый малазийский Boeing 777 в июле 2014 года над территорией Донбасса. Судебные тяжбы вокруг этой трагедии идут уже более 5 лет, и несмотря на очевидные факты со стороны украинской стороны, Россия не признает свою вину за атаку на мирный борт.

Исходя из этой позиции, Украина пока не может признать агрессию со стороны РФ. К слову, это не первый подобный случай в истории Украины. Ранее OBOZREVATEL детально рассказывал о трагедии 2001 года, когда над Черным морем в авиакатастрофе разбился Ту-154, совершавший рейс Тель-Авив – Новосибирск: 66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли.

После длительных разбирательств вину на себя взяла именно Украина. Президент Леонид Кучма признал вину в случившемся, назвав это "стечением обстоятельств". Бытует мнение, что он сделал это, чтобы прикрыть Путина.

Маршрут полета Ту-154 Bird In Flight

После Украина по формуле ex gratia (из гуманитарных соображений, без признания вины. – Ред.) выплатила семьям погибших в катастрофе по 200 тысяч долларов. Однако, судебные тяжбы продолжались и авиакомпания "Сибирь" пыталась получить компенсацию за ущерб. Через 10 лет, в 2011 году, Высший хозяйственный суд Украины отказал им, постановив, что самолет Ту-154 не мог быть сбит украинской ракетой.

Неприятная ситуация произошла и в 1988 году уже с самолетом Ирана, который совершал рейс по маршруту Тегеран — Бендер-Аббас — Дубай, но через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой "земля-воздух". Как оказалось, самолет поразила ракетная установка крейсера ВМС США Vincennes.

Разбившийся самолёт за три года до катастрофы Википедия

В результате трагедии погибли 290 человек. После длительных разбирательств, США назвали трагедию инцидентом, но не признали, что атака была умышленной. Частично вина была возложена на Иран.

После расследования американское правительство выплатило семьям погибших по 250 тысяч долларов. Судебные тяжбы завершились лишь в 1996 году в международных инстанциях, США в общей сумме выплатили более 130 млн долларов семьям погибших.

Опыт показывает, что при жесткой и последовательной позиции – получить компенсацию реально. Тем более, Иран уже признал свою вину за трагедию. В отличие от России на Донбассе.

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