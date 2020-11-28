Иран обвинил США и Израиль в убийстве физика-ядерщика

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Израиль в причастности к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Об этом он в субботу, 28 ноября, заявил на государственном телевидении Ирана, сообщает DW.

"В очередной раз империализм и его сионистские наемники вызвали кровопролитие и смерть иранского ученого", – сказал Роухани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, потребовал "наказать" причастных к убийству ученого.

Физик Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября недалеко от Тегерана. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал этого ученого "отцом" иранской ядерной программы. В 2008 году США внесли Фахризаде к санкционного списка, обвинив физика в "деятельности и операциях, способствовали развитию ядерной программы Ирана".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, недалеко от столицы Ирана Тегерана 27 ноября убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Гибель ученого подтвердил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, уточнив, что преступление совершили террористы.