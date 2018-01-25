Я подивився нарешті інтерв‘ю Влащенко з Портновим. Цікаво. Андрій називає війну війною. І не просто війною, а російсько-українською війною. Він вважає своєю помилкою похід на роботу в адміністрацію Януковича. Дивно, що він фактично (хоча й іншими словами ) говорить, що не сумує за Україною. Він стверджує, що влада не зацікавлена у звільненні Донбасу, бо тоді опозиційних до неї сил у парламенті, які там, на Сході переможуть, буде значно більше. Це теж логічно.

Андрій підтримує НАБУ і залучення іноземців до створення антикорупційного суду, як гарантію його незалежності. З чим я не погоджуюсь у цій розмові Наталі і Андрія (саме розмові, бо це було не жорстке інтерв‘ю, а розмова майже однодумців)?

Обидва співрозмовника мовчать про те, що метою Майдану була не технічна зміна влади, а захист Незалежності. Від влади, яка закликала ввести російські війська і готувалася повертатися до колоніального статусу. Та й небезпека у виборах на Донбасі після звільнення полягає не в тому, що оберуть там порядних некорумпованих сучасних патріотичних людей, а в тому, що перемогти можуть, як завжди, проросійські корупціонери.

Це мої думки про думки співрозмовників, як і так багато тих, хто обговорює цю програму, думаю не встигли подивитися. Цікаво було б дізнатися теж , який ідіот з моєї партії "Народний фронт" дзвонив Наталі та погрожував долею Бузини і чи не є це бездоказовим фейком.