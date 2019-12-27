О союзе со "Слугой народа", разочаровании украинцев и войне: эксклюзивное интервью с Вакарчуком

Верховная Рада 9-го созыва обновилась на 80% и помолодела на 7 лет. Основу обновленного парламента составила фракция "Слуга народа". Благодаря рейтингу президента Владимира Зеленского, в стены Рады прошли практически все, кто шел на выборах под брендом Зе.

На этом фоне детище визави Зеленского, певца Святослава Вакарчука "Голос", немного затерялось. Небольшим составом войдя в Верховную Раду (всего 20 нардепов), партия Вакарчука качественно удивила своим составом. При этом за 4 месяца рейтинг партии по данным опросов рухнул почти в раза, до непозволительных 3-4 %.

Есть ли в этом толк, как партия "Голос" планирует заканчивать войну на Донбассе, голосовать за рынок земли и сплетничают ли там о секс-скандал внутри "Слуги народа", OBOZREVATEL в блиц-интервью поговорил со Святославом Вакарчуком.

– В одном из интервью вы говорили, что в Верховной Раде фракция “Голос” не власть и не оппозиция, а “надпозиция”. Что имели ввиду?

– В Украине нивелированы понятия оппозиции и власти. Оппозиция существует там, где есть четкие идеологические границы. У наших же политсил такого вообще нет и все проверяется степенью лояльности к лидерам. Условно говоря, есть новый президент – кто-то его поддерживает, он с ним в коалиции и монобольшинстве. Кто-то против категорически - он в оппозиции, несмотря на интересы государства.

Мы занимаем другую позицию, считаем, что нужно ориентироваться не на лидеров, а на те вещи, которые кто-то делает. Мы поддерживаем те позитивные вещи, которые делает партия власти, у нас и программы в некоторых аспектах совпадают, но есть фундаментальные вещи, в которых мы с ними не согласны и некоторые их действия приводят к разрушению украинских институций, к перекосу баланса власти в сторону президента и это опасная тенденция.

– В партии “Слуга народа” очень много скандалов и если они продолжатся в следующем политическом году, то фракция может и не иметь 226 голосов, начнется формирование коалиции. При каких условиях вы готовы войти в новую коалицию со “Слугой”?

– Мы четко заявили, что СН – монобольшинство. Они взяли на себя, вместе с президентом, полную ответственность за правительство, ситуацию в стране. К сожалению, но это факт, большинство проектов на повестке работы Рады – их детище.

Поэтому раз они взялись за это, то пусть несут политическую ответственность. Мы готовы подставлять плечо, голосовать за их инициативы, готовы советовать и в комитетах, и в зале делать все, чтобы законы были лучше.

Мы это делаем и сейчас, с рынком земли, который требуем создать таким, работающий в интересах фермеров, к примеру. Или наши депутаты заставили большинство изменить позицию по Избирательному кодексу. Коалиция вещь формальная, взяли на себя ответственность, пусть несут ее.

– А если случится так, что фракция начнет разваливаться…

– Если так получится, то будут совсем другие политические обстоятельства, то мы с вами встретимся и поговорим.

Стена – плохой пример и она у меня ассоциируется с “Берлинской стеной”

– Давайте представим, что на встречу “нормандской четверки” и с Владимиром Путиным поехал не Владимир Зеленский, а вы. Как бы себя вели, чтобы вы предложили в этой ситуации?

– Терпеть не могу отвечать на вопросы, если кто-то был на тот месте, или на другом. Моя позиция абсолютно четкая и я ее никогда не скрывал – Украине нужно было ехать на переговоры тогда, когда она была бы готова представить такой план, который бы поддержали большинство людей.

По моему мнению, этот план выглядит так – нужно сначало провести всеобъемлющее и длительное прекращение огня (и тут на самом деле, очень много подпунктов плана – кто будет контролировать, как это развести во времени, какие линии и тд). Это должно быть основным условием и я бы не вступал в переговоры, которые смешивают безопасность с политическими, а тем более экономическими вопросами.

Кто-то говорит, лучше хоть что-то решить, чем ничего, но я не сторонник такого формата. Считаю, некоторые “что-то” могут принести фундаментальные проблемы, из которых очень сложно вылезти. Надеюсь, такого еще не случилось, но риски есть.

– Ваша фракция допускает компромиссы с Россией в вопросах особого статуса Донбасса?

– Послушайте, нам нужно остановить войну, люди хотят мира. Он наступает тогда, как сказал один классик, когда перестают стрелять. Если противоположная сторона не хочет прекратить стрельбу просто так, значит они не хотят мира. Они используют войну, чтобы заставить нас сдаться, если не условиями безопасности, то политическими. Это означает идти на политические переговоры и сдаваться, Украина и наша фракция к этому не готовы.

– Если основной вариант Владимира Зеленского провалится, то сейчас обсуждают план Б. Речь идет о стене по всей линии Донбасса, ограждение от этой территории.

– Стена – плохой пример и она у меня ассоциируется с “Берлинской стеной”, немного не так, как это должно быть. Что должно быть, и это не план Б, а реалистичный вариант – остановить огонь на длительный срок. Как только мы поймем, что с двух сторон не хотят стрелять, тогда нужно это линию разграничения правильно оформить.

Украинскую армию с временных мест дислокации перевести на специальные военные базы, после этого гарантировать прекращение военных действий. Ибо можно прекратить огонь, но боевые действия, нет – они могут идти в тыл, брать там заложников, проводить диверсии и так далее. Тогда мы садимся за стол переговоров внутри страны, думаем как вести переговоры, возвращать людей и территории к нам.

Встреча Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Путина

Если же мы будем параллельно стрелять, думать о местных выборах, то такой кусок страны мы и получим. Украина не имеет права отказываться ни от одного метра своей территории, но то, как мы будет договариваться имеет большое значение. Дьявол кроется в деталях.

– И последний вопрос по военной теме – амнистия. Возможно ли голосование фракции “Голос” за какой-либо формат амнистии, который будет предложен в Раде?

– Еще раз говорю – мы должны решить вопрос безопасности. Только потом возвращаться к амнистии, как и до других вопросах в законе о временном статусе оккупированных территорий, который, к сожалению, был принят и продлен в том числе с помощью фракции, которая сама выступала за красные линии.

Чтобы вы понимали, в большинстве стран вопрос поднимался только тогда, когда долгое время не было боевых действий. Есть очень много возможностей для манипуляций. Первое условие – долгосрочное и постоянное прекращение огня.

– Вопрос по рынку земли. Сейчас в комитете аграрной политики нет представителя “Голоса”...

– Формально да, но там есть представитель в специальной рабочей группе – Владимир Цабаль, который представляет позицию фракции. Они там собираются фактически каждый день, чтобы на комитет вынести законопроект с поправками, которые будут рассматриваться в рабочем режиме, согласно регламенту, и это пройдет долго. Но другого выхода нет.

Децентрализация Зеленского – опасная вещь

– Вы в первом чтении за законопроект не голосовали, сейчас настроения изменились. Понятно, что финального варианта еще нет, но какова ваша позиция?

– Пока что наша позиция – мы проголосуем за тот проект, который полностью защищает права малых и средних фермеров, собственников земли, который дает украинским общинам развиваться и первоочередное право на покупку земли. В противном случае это превратится в приватизацию 90-х. Мы за то, чтобы этот вопрос был урегулирован, но мы не готовы нажимать зеленую кнопку лишь за хорошее название.

Я надеюсь, что экспертная дискуссия, подчеркиваю – не политическая, не манипуляция и усиление уличных настроений политиками с разных сторон, а рабочая дискуссия может приблизить нас к решению. И делать такие дискуссии нужно столько, сколько необходимо. Спешить здесь нет необходимости, это может вылезти боком.

– Будете поддерживать законопроект президента о децентрализации, поданный несколько недель назад?

– Это очень опасная вещь. С того, что я увидел, фактически президент получит возможность останавливать решения любого – местных советов, мэров. При всем уважении и поддержке идеи того, что государство должно иметь сильный центральный аппарат, это изменения к Конституции, которые не децентрализуют, а централизуют власть.

Аналогично и закон о снятии неприкосновенности, он цементирует неприкасаемость. Говорите прямо – мы хотим принять закон о централизации власти, это будет честно.

Эти изменения не способствуют децентрализации, ведь ее цель – поиск баланса между независимостью и возможностью выполнять свои действия со стороны местных властей, и возможностью центральной власти их контролировать. Прежде всего через Службу безопасности, органы полиции, суды, которые должны оформлять финальное решение, монетарную и фискальную политику.

Остальное – местная власть. У них есть не политические, а экономические ежедневные вопросы. Если они в чем-то не правы, то должен быть кто-то, кто подавал бы в суд, имел конституционное право высказывать свои замечания. Но чтобы президент мог останавливать решения – это слишком.

– У меня в редакции есть коллега – Галина, она голосовала на прошлых выборах за “Голос”. Мы недавно разговаривали на тему политики и она призналась, что не до конца понимает, что фракция сделала за эти 4 месяца в парламенте. Можете ли назвать 3-4 законопроекта, идеи “Голоса”, которые уже успели реализовать?

Во-первых, если бы не мы, то много законов приняли в худшей редакции…

– Например?

– Это касается многих. Закон о ГБР, Избирательный Кодекс, закон о госзакупках, где мы фактически отстояли права пациентов, мы сможем вовремя и по хорошей цене получать лекарства, ликвидация “площадок Яценко” и это заслуга наших депутатов. Не все измеряется тем количеством законов, которые мы провели.

У нас есть некоторые законы, нашего авторства, в том числе и о прозрачном финансировании партий, которые были приняты. Сейчас я надеюсь, в том числе и законы об упрощении работы парламента, касательно регламента, закон об уравнении сепаратных переговоров с государством-агрессором к государственной измене. Безусловно, наша самая важная тема – план реинтеграции, деоккупации Донбасса и Крыма, он является нашей альтернативой тому, что предлагал Порошенко и сейчас продвигает Зеленский.

– Какой план у “Голоса” на ближайшие несколько месяцев. Чем планируете заниматься в первой половине 2020 года?

– Давайте мы на эту тему поговорим в январе, когда будет сформирована повестка дня, мы поймем, какие вызовы есть перед Верховной Радой. Но сейчас могу сказать, что моя позиция проста - сегодня партия “Голос” молодая, новая политсила. Есть в регионах ячейки, которые нужно развивать и с которыми много сложностей…

– У вас все же работают партийные ячейки в регионах?

– Да, вот вернулся из Львова, где провел встречу с активом области. До этого был в Черновцах, Тернополе, Одессе. После праздников планирую поехать в другие регионы, это сложный процесс, у нас нет олигархической поддержки, сетки, неограниченного финансирования, мы не покупаем партию, вывеску, а строем ее с нуля.

– Правда ли, что Ярослав Рущишин идет в мэры Львова? И выходцы из “Галицкой партии”, частично представлены во фракции “Голос”, будут помогать ему в борьбе за это кресло против Андрея Садового?

– Сейчас еще не объявлены выборы в мэры Львова, и давайте вернемся к этому вопросу тогда, когда это произойдет. Считаю, что партия “Голос”, когда пойдет на выборы, будет представлена везде. А то, кто будет баллотироваться - мы открытая политсила, выберем достойных, которые смогут принести лучший результат.

Касательно второй части вашего вопроса, то у нас костяком любой команды будет “Голос”. Есть много людей из других партий, с которыми сотрудничаем, благодарны УГП за поддержку. Бывшие члены этой партии являются нашими депутатами, членами фракции "Голос", которые очень помогают в парламентской работе.

– Многие говорят, что Сергей Притула пойдет на выборы мэра Киева.

– Будут выборы…

– Вы с ним разговаривали на этот счет?

– Вопрос выборов можно задать ему. Не видел его достаточно давно, общаюсь только по телефону. Он занимается своей основной деятельностью в Киеве, но так, как он член политсовета партии, мы с ним общаемся и виртуально, и напрямую. У нас основной вопрос партийного строительства, он также берет тут участие.

Нашей киевской организацией занимается Кира Рудик, она интересный и эффективный реализатор, держит руку на пульсе. Она вместе со своей командой будет принимать окончательное решение.

– Видел вас неоднократно в кулуарах Верховной Рады, мне показалось, что вы не совсем довольны той атмосферой в парламенте…

– А вы ей довольны?

– Частично есть такое. Но все же, какие ваши эмоции и впечатления от работы под куполом?

– Я не ожидаю от Рады кино с попкорном, но, к сожалению, монобольшинство нам именно это и предлагает. Если бы я пошел в кинотеатр на хорошую комедию и мне все понравилось, но то, что они превратили работу Рады в трагикомедию, меня лично, как гражданина и избирателя, раздражает.

Но, как говорят, веселые времена настали. Наша задача – нивелировать это эффект, поэтому такая ситуация меня радовать не может. Мы делаем много хороших вещей, когда Рада голосует за хорошие вещи и я доволен.

Вакарчук и фракция "Голос"

– Вы обсуждаете с коллегами эти скандалы?

– Стараемся не тратить энергию на это.

– Вы же люди, общаетесь между собой.

– У меня есть более интересные вещи. Перекинуться пару предложениями это да, но обсуждать, сплетничать о коллегах… Это их дело, пусть сами разбираются.

– Вы готовы дать бесплатный концерт в Донецке, когда он будет деоккупирован?

– Много раз говорил, что мы готовы будем это делать. В том числе и на прилегающих территориях, в зоне ООС регулярно даем концерты, все они бесплатны.

– А именно в Донецке?

– Об этом уже ж говорил. Более того, сотни наших фанатов сохраняют билеты с двух концертов в Палаце Спорта “Дружба”, которые были запланированы на июнь 2014, но так и не состоялись, хотя они все были проданы. Мы обещали, что эти люди в первую очередь попадут на концерт, и другие желающие также. Этот вопрос не если, а когда.

– Мы понимаем, что через год, два, пять – будут деоккупированы территории Донбасса…

– Я вас перебью, мы понимаем, что рано или поздно это произойдет, но я бы предостерег и вас, и нас всех от того, чтобы мы ставили себе цель “когда”. Важнее не когда, а каким образом. Но вернутся, так тоже думаю.

– Там есть десятки тысяч людей, кто-то поддерживает боевиков, кто-то нет, мы это понимаем. Но когда возникнет вопрос амнистии, кого бы вы амнистировали? Есть же там люди, воевавшие, есть те, кто просто в местной школе работает.

– Я готов вернуться к этому вопросу, когда год будет полная тишина и перестанут стрелять. Обещаю вам ответить.

– Заработная плата, которую вы получаете у Верховной Раде – на что вы ее тратите?

– Буду откровенен с вами, я не очень прям богатый человек, но при этом смог заработать достаточно большие деньги. Могу себе позволить не думать о том, какая моя зарплата. Но делать популистские вещи в формате “мне не нужна зарплата”, я считаю, это унижение и моего достоинства, как человека, которому платят за работу, так и моих коллег, которые менее финансово защищенные, и для них это большие деньги.

Они живут за эти деньги и для них это важно. Конечно, я бы хотел, чтобы зарплата депутата отвечала тем вызовам и заданиям, и они не думали, как прокормить семью. Многие из нашей фракции пришли на зарплату, которая меньше той, что они ранее получали, как и я. Это осознанный выбор, считаю, когда украинцы начнут больше зарабатывать, будет и корректнее говорить о повышении.

Полную версию интервью на OBOZREVATEL читайте уже в 2020 году. Там Святослав Вакарчук рассказал ранее неизвестные факты о своем детстве, отношениях в семье, концерт в Минске, а также начале музыкальной и политической карьеры.

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