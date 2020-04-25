Босая Савченко, Добкин "под кайфом" и подмигивающий Зеленский: главный фотограф Рады – о скандальном закулисье политики

Виталий Тысячный Политика 11:11, 25.04.2020 Обновлено: 16:36, 25.04.2020

Верховная Рада Украины – это не только важные законопроекты и скучные обсуждения. Часто рабочий день парламента запоминается не принятым законом, а ярким скандалом, конфузом или просто интересным событием.

Часы за 35 тысяч долларов, скандальные переписки нардепов и флешмобы вызывают повышенное внимание у украинцев. И даже тех, кто мало интересуется жизнью парламента.

Что именно остается в кулуарах Рады, угрожают ли нардепы за публикацию своих снимков и сколько можно заработать за одно фото, OBOZREVATEL рассказал фотограф Ян Доброносов.

Он известен своими яркими снимками "босой" Надежды Савченко, рукопожатия Владимира Зеленского и Петра Порошенко, странного поведения Дмитрия Добкина, а также многим другим.

Босая Савченко, подмигивающий Зеленский и Добкин "под кайфом": главный фотограф Рады – о скандальном закулисье политики

Реально ли фотографу с улицы попасть в парламент?

– Думаю, что сразу зайти не выйдет. Нужна аккредитация. Но если есть стремление и желание, то, безусловно, есть возможность.

Вы часто фотографируете переписки нардепов, некоторые из них очень скандальные. Были ли случаи, когда за слитые кадры в сеть вам прилетало (угрозы)?

– Ох, интересный вопрос. В прошлом созыве наступил такой момент, что многие потеряли интерес к работе Рады. Постоянные поправки, скучные заседания и так далее. Я же решил снимать переписки, кнопкодавство. Ведь это популярные темы, которые вызывают ажиотаж.

Пару раз были случаи с смсками. Но сейчас есть целые фотографы, которые только этим и занимаются. Они продают фото в СМИ, следят за нардепами и приходят в Раду с очень хорошими фотоаппаратами. Случай с переписками Богдана Яременко с девушками тому яркий пример.

Ян Доброносов
Facebook Яна Доброносова

Прилетало ли мне? Бывали разные ситуации, причем и неприятные. Было недовольство, но я более-менее публичный человек в кулуарах Рады, поэтому ярких и открытых угроз не было.

Помню лишь неприятный случай с нардепом 8-го созыва Константином Павловым. Опубликовал его переписку с сыном, где он шутил о “телочках”, обсуждал молокозавод в Трускавце. После того, как выставил фото, нардеп подошел ко мне и сказал, что не очень следит за сыном, который занимается борьбой. И он неожиданно может приехать в Киев и, мол, что-то будет.

Но я, если честно, не воспринял это всерьез. Ведь у него злости не было. А через какое-то время позвонил мне директор того молокозавода и поблагодарил за то, что теперь Павловы уже отстали.

Скандальная переписка Павлова

Бывали ли ситуации, когда вы сделали сенсационный кадр, но после разговора с его героем отказались публиковать?

– Если честно, то у меня есть слабость. Я фактически все выставляю у себя на странице. Обычные кадры иногда удаляю, но в целом все публикую. Хотя да, публикация в современном мире очень многосложный процесс, субъективный.

Был случай, когда опубликовал Юлию Тимошенко, она на фото зажмурилась. Мне сразу написало несколько человек, что это некрасиво. Понимаете, бывает тонкий и красивый “стеб”. А это плохо вышло. Немного подумав, я удалил кадр. Мне кажется, это также было тонким стебом.

Кто из депутатов вживую намного приятнее, чем получается на фото?

– Это субьективно, но мое мнение – Ирина Аллахердиева.

Ирина Аллахердиева

Кто очень замкнутый и не любит фотографироваться?

– У меня был плохой опыт с Ириной Венедиктовой. Когда выкладывал фото с ней, ей это очень не нравилось. И какое-то время между нами было напряжение, как мне кажется. Сейчас, напомню, она стала генеральным прокурором Украины.

Ирина Венедиктова и Михаил Радуцкий

Кто, по вашему мнению, является самым простым нардепом в общении и манерах?

– Самым простым была Ольга Юзькова, она из прошлого созыва парламента. Однажды встретил ее на улице Грушевского после заседания. Стоит на остановке, ждет автобус. Это было необычно.

Есть ли у вас личные предпочтения, охотитесь за всеми, или только за известными людьми?

– Конечно, степень известности политика играет роль. Прежде всего потому, что мы работаем через соцсети. А чем известней человек, тем больше его посмотрит. Но все же стараюсь максимально уделять внимание, насколько возможно, и другим политикам. Есть те, которых выкладываю себе на страницу чаще других. Это Оксана Дмитриева или Ольга Савченко. Они подкупают меня своей статностью. Стилем, возможно.

Оксана Дмитриева

Кто самый фотогеничный украинский политик?

– Народный депутат Ирина Верещук. Она в моем списке №1.

Были ли случаи симпатии с народными депутатками? Или, возможно, кто-то из них предлагал сделать эротическую фотосессию?

– Правда, приятно работать с депутатами-девушками. Скажу откровенно – никогда не делал и не стану делать отдельно эротические фотосессии политикам. Это само по себе очень странно. Вот, что действительно хочу, так это создать свою школу репортажного фотографа. Мне кажется, есть чем поделиться.

Какой был самый большой гонорар за одно фото?

– 10 тысяч грн. Это было перед Новым годом. Мне позвонил нардеп и попросил вырезать его фото из тех, что у меня есть, и приклеить к елке. Не думаю, что это стоило 10 тысяч, но за два часа до полуночи, 31 декабря, я взял ноут и сделал это.

Какие 2-3 кадра, по вашему мнению, сделали вас знаменитым?

– Если честно, думаю, что еще расти до слова "знаменитый". Меня знают в определенном, узком кругу. Это политики и все, кто вокруг.

Скандальные помощницы

Касательно фото. Это снимок двух девушек в Раде, одна из них показала в камеру средний палец. Кадр стал скандальным, и им запретили вход в Раду.

Также я бы отметил фото и видео странного поведения Дмитрия Добкина. Это тоже стало популярным.

Дмитрий Добкин хрустит пальцами в Раде
Скриншот из видео
Дмитрий Добкин хрустит пальцами в Раде
Скриншот из видео
Дмитрий Добкин хрустит пальцами в Раде
Скриншот из видео

Ну и фото Владимира Зеленского за трибуной парламента, там он мне подмигнул в камеру.

Владимир Зеленский

Самый рискованный шаг, который вы сделали, чтобы получить отличное фото?

– Думаю, это было в АТО. У меня вышло несколько очень неспокойных ночей на блокпостах.

Как понимаю, вы в Раде видели многих нардепов. По вашему мнению, какой созыв парламента самый дружелюбный, простой?

– Это тоже очень субъективно, но поделюсь. Каждый новый парламент дружелюбней предыдущего. Это мое ощущение, но это не совсем про эффективность работы сейчас. А именно про дружелюбность. Сейчас очень молодой парламент, все позитивные, в этом что то есть.

Вы часто фотографируете каблуки нардепок, элементы вещей, руки, ноги и так далее. Вам это нравится или они просят вас?

– Нравится, конечно. Но основной причиной, почему снимаю детали – это смотрят и комментируют. Моя задача – снять красиво.

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Каких мировых лидеров удалось сфотографировать? Кто больше всего понравился?

– У меня есть Ангела Меркель, Франсуа Оланд. Еще многие другие. Бывал на разных международных форумах. Но хочу рассказать курьезный случай.

Однажды в Польше проходил форум НАТО, прямо на футбольном стадионе. Мне удалось заснять многих лидеров. Как глав стран, так и премьер-министров. И вот настал перерыв, я отложил камеру и пошел в уборную.

Пока шел туда, прямо на меня вышел Барак Обама с 4-мя охранниками. Если бы была камера, получился бы интересный кадр, но нет, я шел с пустыми руками. С тех пор думаю, что лишний раз лучше ходить с камерой или хотя бы телефоном.

Работая в Раде, часто можно увидеть закулисье политики. Что большего всего поразило? Были ли случаи, когда на камере политик пытается из себя строить святого и бедного, а в реальной жизни ходит с охраной, ездит с кортежем?

– Меня ничего уже не удивляет. За 10 лет увидел многое. В Раде же не только принимают законы, но и продвигают свои интересы. Единственное, очень опасаюсь, что в к власти придут пророссийские политики.

Надежда Савченко

До работы парламентским фотографом вы были оператором на одном из телеканалов, прошли весь Евромайдан и десятки раз бывали в зоне АТО. Расскажите 2-3 самых интересных случая из своей практики.

– Для меня это была история, каждый кадр. Расскажу по порядку, работал в то время оператором на одном из телеканалов. Скажу честно – весь Майдан я был в центре Киева, в любую погоду и при всех значимых событиях был там с камерой в руках. Когда опускал ее и отдавал своему сменщику, сразу брал фотоаппарат и делал снимки.

Очень хорошо помню, как после освобождения активистами Украинского дома все СМИ брали интервью на первом этаже, снимали видео. Я же в тот момент залез на крышу, попытался снять улицу Грушевского. Забрался наверх и ко мне сразу же подошли люди, которые показали точки, где лежали буквально несколько часов назад снайперы МВД.

Еще помню, как в снегу лежали патроны 7.62, нестреляные. Позже уже читал комментарий МВД по этому поводу. Было приятно то, что у меня тогда была не просто техническая работа.

Теперь немного об АТО. Когда впервые туда поехал, позволял себе общаться с солдатами, есть полевую кашу и тратить время не всегда полезно. Когда уже ехал в Киев, где-то под Харьковом посмотрел свой фотоаппарат.

Пришло осознание того, что это история. А я лопух, по доброму, не использовал это время правильно. С тех пор больше не позволял себе такого.

Знаю также, что вы автор знаменитого видео издевательств над Михаилом Гаврилюком на Майдане в 2014 году. Вы общались с ним когда-то вживую? Ведь это видео по сути сделало его нардепом.

У меня была съемка, в которой мы с журналистом оппозиционного на тот момент канала, попали в логово "Беркута". Я помню, что было заседание правительства, и после этого мы пошли не в редакцию, а вниз, по улице Грушевского. Перед стенкой стоял "Беркут", и мне удалось снять, как раздели человека, облили его водой и потащили в автобус. Как вы знаете, им был Михаил Гаврилюк.

Видео стало очень популярным и был большой скандал. Его отпустили.

Спустя время в столовой Верховной Рады я подошел к нему и рассказал об этом. Просто так, без какого-либо умысла. И да, перед этим мне все говорили, что он не слишком смышленый человек.

Я относился к этому со скептицизмом, мол не стоит о человеке так за глаза думать. Но с того разговора я понял, что да, глубины мышления, мягко так скажем, у него нет.

Почему бросили ТВ и как попали в Верховную Раду?

– Опыт фотографии у меня уже был. К тому же, я часто крутился по работе в Раде. Фотографировал многих депутатов, еще коммунистов застал в 2010 году. Время шло, у меня появилось несколько постоянных клиентов среди разных нардепов. На тот момент я решил что-то изменить в своей жизни и начать работать конкретно на себя.

Ян Доброносов

Но, скажу так, это пришло не сразу. Первые штрихи лишь. Но в целом у меня ушло 8 лет на то, чтобы я полностью стал фотографом.

Блиц-вопросы:

Петр Порошенко или Владимир Зеленский?

– Гарри Каспаров. И желательно, чтобы он стал президентом России. Тогда нам будет легче.

Юлия Тимошенко или Ирина Верещук?

– Однозначно Верещук.

Быть фотографом президента это пик ожиданий?

– Думаю, что не для всех и это почетно. Это ведь кто и как воспринимает. Но в любом случае, мне было бы это интересно.

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