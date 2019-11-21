Что ждет "Юзика", платят ли нардепам в "конвертах" и как голосовали рынок земли: интервью со ''слугой народа'' Безгиным

Фракция "Слуга народа" сотрясает украинские СМИ практически каждый день. Регулярные скандалы, сложные политические решения и баталии, споры и турборежим. Именно этим партия президента Владимира Зеленского запомнилась за первые три месяца работы в Верховной Раде.

Что же происходит во фракции СН на самом деле, получают ли нардепы зарплаты в конвертах, какое продолжение ожидает скандальные разговоры "Юзика" с полицией и выгонят ли из фракции возможного нардепа-педофила Романа Иванисова, OBOZREVATEL спросил у нардепа от "Слуги" Виталия Безгина.

— Все говорят, что народные депутаты от “Слуги народа” получают 5,10,15 тысяч долларов ежемесячно.

— Слышал об этом только от Анны Скороход и Антона Полякова…

— Отдельные СМИ ранее сообщали.

— Какие? "Страна"?

— Как минимум два нардепа говорили.

— Я же не могу отвечать за то, что они там говорят. Считаю, все это вранье. Возможно, есть какие-то коллеги, у нас же большая фракция, поэтому кто-то с коллег где-то что-то, но у меня такой информации нет.

Если коллеги-нардепы о таком говорят, то это повод обратиться в правоохранительные органы с фактами. И рассказать не в том формате, что кто-то кому-то дает, а назвать имена и решить вопрос.

Единственное, что я получил в конверте — зарплату в кассе Верховной Рады. Если ты карточку не оформил, то тебе дают зарплату наличными под роспись прямо в кассе.

— То есть все получают только официальную? А переписки Джокера, информация из разных источников?

— Это нагнетание внимания вокруг фракции. Переписки Джокера — имеешь в виду Николая Тищенко?

— Не только, еще и Михаила Радуцкого, например.

— Не увидел ничего такого, что писал Тищенко. Информации якобы о том, что он там давал — не увидел такого.

— Радуцкий, к примеру, прямо указал, что Юлия Тимошенко и “Голос” платят по 20 тысяч.

— Это нужно у Юлии и “Голоса” спросить, что они там платят. Историю о том, что в прошлом созыве парламента платили партийную зарплату — мне об этом рассказывали. Мол в больших фракциях были десятники и так далее. Правда это, или нет — не готов сказать. У нас такого нет.

— А какая сейчас ситуация внутри фракции? Двух нардепов исключают.

— Исключение Скороход полностью поддерживаю, решение нужно было принимать раньше.

— Она правда хотела подкупить? Все, как говорил Арахамия?

— Это не мой комитет, Давид говорил, что получил от представителей комитета по вопросам энергетики информацию, что ее гражданский муж предлагал деньги нардепам. Они обратились к Арахамии и все вместе к правоохранителям. Правда или нет — пусть свои выводы сделают правоохранители.

У меня банально намного больше причин доверять Давиду, чем Скороход. Тем более она подавала довольно странные правки энергетическому комитету, публично выступала против позиции фракции и привязала задержание своего мужа к рынку земли. Так у нас около 20 человек не голосовали за рынок, но только претензий ни к кому не было, потому что есть внутренняя демократия.

Анна Скороход ТСН

Думаю, это просто попытка получить политические дивиденды. Исключение из фракции — это же не наказание, ты остаешься депутатом, сохраняешь мандат. Если человек не разделяет позиции фракции и партии, то ему будет проще в другой политической силе.

— В целом какая атмосфера в “Слуге”? Столько скандалов за несколько месяцев.

— Мы умеем создавать информационные поводы, чтобы журналистам было интересно. Не только голосуем. Нормальная атмосфера у нас, многих волнует вопрос — есть ли монобольшинство? Голосование по рынку земли показало, что оно есть, мы дали 227 голосов.

То, что мы где-то там ругаемся — ничего такого. У нас более 200 человек, которые до этого не были знакомы, все представляем разные группы интересов, но не имею в виду олигархические. Главное, чтобы находили точки соприкосновения и выходили в зал, голосовали.

— Антон Поляков рассказывал, мол, на заседание фракции (где его и исключали) пришло 120 человек из 250. Почему половина фракции не пришла на встречу? Ведь это показывает, что с дисциплиной не ок.

— Было несколько голосований, одно из них было сигнальным. Далее уже заполняли протоколы голосований. Ну, а почему не пришли? Тут сложно сказать. На заседании было разное количество голосов за этих двух нардепов — Скороход поддержало около 10 человек, Полякова намного больше.

— То есть его не исключат?

— Нужно смотреть, за его исключение более 50%, но не такое критически большое количество нардепов, как за Скороход.

— Почему Богдана Яременко из-за его секс-скандала не исключают, Вячеслава Медяника из-за его скандальных переписок по прокурору не исключают, даже Александра Дубинского не исключают, хотя он критикует фракцию каждый день. А вот Полякова и Скороход сразу изгнали?

Несмотря на переписку Яременко, он демонстрирует, что является командным игроком. Он поддерживает позиции фракции, президента, делает это публично. Поляков заседания особо не посещает, голосует как по общим, так и по важным голосованиям вразрез фракции. Более того, он после выходит к СМИ и рассказывает, какие все плохие. Мы можем матами крыть друг друга…

— А такое было?

— Может и бывает. Но мы должны выйти в зал и к СМИ с той позицией, которая у нас была принята внутри. Поэтому кейс с Богданом Яременко отдельная история, и в отношении него будут штрафные санкции. Но тут нет претензий по внутренней фракционной работе.

И основная моя претензия к нему — почему он с трибуны парламента вместо банального извинения начал угрожать журналистам? Это недопустимо. Все остальное — его личная жизнь. Не наше дело следить, кто и с кем переписывается, спит. Мы должны оценивать нардепов по эффективности их работы. Но так разговаривать с журналистами нельзя.

— Согласен, но получается так — ты можешь “шквариться”, но с тобой все будет хорошо, раз ты командный игрок.

— Тут уже вопрос уровня “зашквара”, если это коррупционный, человека на взятке поймали или вымогательстве то тут его точно нужно выгонять из фракции и в отношении нее должно открываться уголовное дело. С Яременко кейс морально-этический.

— Депутатов-кнопкодавов же никто не выгнал.

— Они свою зарплату отдали на благотворительность семьям погибших в тот день на фронте. Плюс было принято решение, что следующий такой случай — лишение мандата.

— Почему фракция никак не реагировала на скандал с “пленками” Юзика (Юрий Коряченков. — Ред.)?

— Если окажется, что пленки настоящие, то за подобные вещи должна быть ответственность. Если коллеги действительно злоупотребляли своим положением, то не вижу, что им делать во фракции и парламенте. Более того, тогда в процесс должны включаться соответствующие органы. Мы за новые стандарты и никто никого "кришевать" за злоупотребление не будет.

— Что делать с Романом Иванисовым? Вы поддерживаете решение об исключении его из фракции?

— Пока ждем официального ответа от прокуратуры. Сейчас ему следует приостановить членство в партии до получения результата.

— Был на съезде партии “Слуга народа”. Меня удивил тот факт, что решение принимали всего 52 человека.

— Делегаты.

— Почему не все члены фракции “Слуги” входят в партию? И почему сила, за которую проголосовали миллионы людей в Украине, имеет всего 52 члена? Тем более что принималось решение об избрании главы партии Александра Корниенко. Чисто технически за такое решение могли бы проголосовать 27 человек.

— Я был на съезде партии не как член партии, а как гость. Странно или нет, но это наша реальность. В Украине до этого времени и не было практики создания полноценных партийных структур. Никто же не скрывает, что “Слуга народа” не тот случай. Партийное строительство начинается только сейчас, непосредственно под местные выборы.

Был создан бренд президента, который непосредственно опирался на рейтинг Владимира Зеленского, что дало возможность получить нужный результат. Не хочу приуменьшить роль каждого коллеги из фракции, мажоритарщиков или списочников, у всех была своя работа, но без президента результата в 44% поддержки не было бы.

Правильно ли это с точки зрения классики политических партий — наверное нет, но украинские реалии таковы. Надеюсь, что с опытом Александра Корниенко до местных выборов получится построить партию с региональными ячейками и большим количеством членов.

— Получается, что есть депутаты “Слуги”, которые регулярно ходят на эфиры, выступают и так далее. Но оказывается, что они даже не члены партии и когда дело запахнет “жареным” они вроде как не при делах.

— Я тоже регулярно хожу на эфиры, но и не являюсь членом партии. Не писал это заявление и не планирую вступать.

Съезд "Слуги народа"

— А почему?

— Своей деятельностью медийной и публичной уже приношу пользу партии. Для того, чтобы вступать, нужно посмотреть как будет развиваться ситуация далее.

— А много ли таких депутатов, которые не хотят вступать?

— Среди моего окружения большинство.

— Влияет ли на вас лично или коллег Офис президента? Мол голосуйте за это.

— Нет. Конечно, у нас есть коммуникация с Офисом президента, Кабинетом министров, но это не означает, что все выглядит в виде каких-то приказов. Зеленский приезжал на фракцию перед голосованием по рынку земли и уверял, что вопросы, волнующие общество: продажа земли иностранцам, объем земли в одни руки — будут исправлены ко второму чтению, под его личную ответственность.

Он просто доносил свою позицию, это не было в формате приказов. Аналогичная ситуация и с правительством, регулярно спорим и по социально-экономической ситуации и так далее. Присутствуют по 2-3 министра, общаемся, есть дискуссии.

— Давид Арахамия — справляется с обязанности главы фракции?

Да. Фракцией управляют два человека — Давид Арахамия и Александр Корниенко. Нормальный симбиоз, есть разные подходы к решению управленческих задач, поэтому вместе они к этому подходят достаточно хорошо.

— Говорят, что два народных депутата могут войти во фракцию вместо Полякова и Корниенко — кто это?

— Пока неизвестно. Я думаю, это даже не принципиально, чтобы кто-то фактически входил во фракцию. За наши идеи часто голосуют с других партий, внефракционные, поэтому у нас и получается большинство. 2 человека из фракции это небольшая утрата, у нас всеравно остается больше 240 депутатов.

— Есть депутаты, которые добавляют вам голоса?

— И внефракционные, и с других партий. Депутаты от фракции “За будущее” часто голосуют, у нас с ними хорошие, дружеские и профессиональные отношения.

— Вы активно продвигаете тему с децентрализацией в Украине. Когда она окончательно завершится?

— Если ничего не поменяется, то исходя из нашей законодательной базы — это конец февраля 2020 года. Пока будем двигаться в этом темпе, но и уже видим, что в определенных вещах отбуксировали, к примеру — законопроект 2189, можем “поблагодарить” коллег из других фракций, где преобладает политиканство. Но план остается таким же. Мы разрабатываем два сценария.

Первый — все работает в этом же ключе, закрепляем все в Конституцию. Уже работают несколько групп по этой теме. Параллельно мы разрабатываем и другой сценарий, который не предусматривает внесение изменений в Основной закон. Мы понимаем, что 300 голосов ко второму чтению набрать сложно.

— Если в феврале завершится децентрализация, то будут досрочные местные выборы в апреле-мае 2020?

— Это будут первые выборы при новом административном делении. Тогда совсем реально проводить их в мае. Если вдруг не получится, то у нас очередные выборы уже в октябре, поэтому для нас не приоритет так форсировать события. Нам главное до конца провести реформы.

— Вы упоминали о тех политических силах, которые не поддерживают децентрализацию. Судя по вашим заявлениям, речь идет о партии “Голос”. Почему так, и вообще возможна ли коалиция с партией Святослава Вакарчука, если вам не хватит голосов?

— Этот вопрос нужно им адресовать, готовы ли они к коалиции. К большинству членов партии отношусь хорошо, у нас много общих ценностей. Но иногда их политические позиции для меня непонятны. На прошлой неделе блокирование децентрализационного закона.

Хотя они ранее об это регулярно кричали. Ожидаю от Романа Лозинского больших правок к законопроекту, и будет интересно почему они голосовали законопроект за основу, но дальше не хотели поддержать. И, конечно же, это рынок земли. Публично партия выступает и за рынок земли, и за реформу децентрализации. Тем не менее в зале не голосуют за решения.

— В кулуарах ходят слухи, что “Голос” отказался голосовать из-за попыток “выбить” себе дополнительные должности в Кабинете министров.

— Я слышал об этом. Правда это, или нет, не знаю. Но и это ошибочная позиция, ведь если пришли создавать изменения, то их нужно делать… Тут вопрос в том, что делая реформы ты уничтожаешь свой рейтинг и пытаешься сделать что-то хорошее.

А так ты уничтожаешь свой рейтинг просто так. А не голосование по ключевым вопросам - просто самоуничтожение. Мы готовы уничтожить свое политическое будущее персонально, но при этом сделать изменения.

— Касательно изменения персонального будущего, реальны ли летом — в начале осени досрочные парламентские выборы?

— Может и реально. Все зависит от продуктивности Рады. Пока мы эффективны, и может немного пафосно будет звучать, но за 2,5 месяца мы сделали больше, чем предыдущие созывы за свои каденции. По моему мнению, принимать решения, быть эффективными, избегать ночных голосований по бюджету, договорняков позволяет лишь монобольшинство.

— Вы активно поддерживаете рынок земли, но к принятому проекту закона есть очень много вопросов. Каким вы видите финальный документ в вопросах продажи земли иностранцам, а также граничному объему покупки земли на одно юрлицо. Сейчас это около 210 тысяч гектаров.

— Касательно граничного объема, уровень концентрации будет уменьшен, об этом говорили и в зале. Считаю, что 200 тысяч это много, мне ближе позиция, что должно быть в 10 раз меньше. Надеюсь, цифра уменьшится и этим вопросом уже занимается Министерство экономического развития.

"Страсти" в Раде по рынку земли

Касательно продажи земли иностранцам — не вижу никаких проблем. Но это моя позиция, а президент и фракция выступают за референдум. У нас есть задача принять законопроекты о народовластии, рабочая группа уже работает и уверен, что в ближайшие недели, в том числе и законопроект о референдуме.

— Референдум проведут когда — до второго чтения, если уже после?

— До второго процедурно невозможно. Мы понимаем, нужно зарегистрировать законопроект, провести через два чтения, назначить сам референдум, провести его. Поэтому юристы должны проработать норму, которая предусматривает решение вопроса по продаже земли уже после референдума.

Это в любом случае нужно сделать как можно быстрее, чтобы наши оппоненты не спекулировали, мол иностранцы вагонами будут вывозить эту землю и так далее. К слову, когда одна наша мощный политик говорит, что это не можно допустить, рекомендую посмотреть на ее законопроект 2008 года, где она предлагает продавать землю иностранцам уже в 3-й статье. Немного смешно, но это политика.

— Видел, что вы недавно зарегистрировали проект о создании временной следственной комиссии касательно деятельности главы Федерации футбола Украины Андрея Павелко. В чем суть?

— О возможном злоупотреблении при строительстве футбольных площадках с искусственным покрытием по всей стране. Есть журналист Константин Андреюк, у него проект “Зупинилося” и он ранее занимался этим вопросом.

Так вот, по его мнению, есть злоупотребления, и мой коллега по парламенту Дмитрий Костюк делал расследования, поэтому такая комиссия нужна. Не совсем правильно чиновников Федерации прикрываться успехами футбольной сборной, за которую мы очень рады.

— Как это может быть связано с конфликтом Игоря Суркиса и Андрея Павелко? Говорят, что между ними даже драка была.

— Никак, потому что Суркис сам не голосовал за создание комиссии.

— Но и вы ранее никогда не интересовались спортом, футболом.

— А я не вхожу в комиссию, но футбол очень люблю и о деятельности Павелко слышал от многих коллег.

— Вы являетесь автором законопроекта “О столице”, который так и не был проголосован. Приняли же в первом чтении вариант от Александра Ткаченко. Знаю, сейчас ко второму чтению работает целая рабочая группа над правками.

— В группу зашло более 70 человек, поэтому о формате регулярных общих встреч речи не идет. Было решение на первом заседании разделить группу на несколько частей, и сам законопроект также — местное самоуправление, градостроительство и так далее…

— Почему не назначают главу Киевской городской администрации?

— Я не знаю, это вопрос к Офису президента.

— Еще месяц назад был такой информационный шум вокруг Виталия Кличко, сейчас же затихла ситуация.

— Было слишком много политизации. Сам проект закона многие пытались обыграть с позиции противостояния с господином Кличко, а на самом деле вопрос в перезагрузке системы. Не просто изменить фигура, а сделать город эффективно управляемым.

Сейчас район 300-350 тысяч человек, нет избираемого органа, есть спущенный сверху глава районной администрации, который что-то там себе управляет и не несет политической ответственности.

— А может дело в соцопросах, которые не видят сильных кандидатов от “Слуги народа” для нынешнего мэра?

— Пусть не будет. Если мы сможем перезапустить систему, то пусть Виталий Владимирович (Кличко — Ред.) идет на выборы, побеждает на них и получает те полномочия, которые должен иметь городской голова.

Виталий Безгин Facebook

Виталий Безгин Facebook

— Закон “О столице” примут до конца года?

— Прогнозирую, что да. Но это не означает, что сразу пройдут и выборы. Учитывая ситуацию, мне кажется корректно говорить о том, что выборы пройдут в тот момент, когда и очередные по всей Украине.

— Чтобы вы пожелали себе за день до начала работы 9-го созыва?

— Терпения, во всех форматах. И верных людей вокруг.

— Назовите мне две фамилии членов Кабмина. Первую — кто справляется лучше всех, вторую — кого нужно отправить в отставку.

— Сложно ответить, ибо со многими и у меня хорошие личные отношения. Считаю, что премьер-министр хорошо справляется со своими обязанностями, кто бы и что не говорил. Он делает то, что должен был делать каждый глава правительства. Очень эффективными сейчас выглядит Алексей Оржель на должности министра энергетики.

Верю и вижу работу министра образования Анны Новосад. Среди остальных не вижу тех, кто выпадает с работы. Считал и считаю, что это настоящие политические камикадзе. Очень часто люди не понимают, что вычищение системы иногда годы занимает, а люди хотят проснуться и зажить в стране мечты. Так, к сожалению, не бывает.

— Если в ближайшие месяцы будут голосовать за отставку Кабмина — вы какое примите решение?

— Я не буду голосовать за отставку правительства Гончарука.

— Сколько должен зарабатывать народный депутат?

— Сложно сказать. Нужно убить непонятные льготы, бесплатный проезд в метро и так далее. Зарплата должна быть где-то 4-5 тысяч долларов, как минимум 100 тысяч гривен.

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