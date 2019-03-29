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"Мы видим прогресс'': глава Центра информации НАТО о членстве Украины и будущем Альянса

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НАТО для украинцев является символом не только безопасности, но и стабильности. Именно с этим Альянсом примерно у половины населения (как свидетельствуют социологические исследования) ассоциируется будущее Украины. При этом, как показывает реальность, не все до конца понимают, чем живет Альянс и какова его цель.

Именно поэтому к годовщине создания НАТО OBOZREVATEL решил пообщаться с директором Центра информации и документации НАТО в Украине Барборой Маронковой. Говорили как об истории организации, текущих делах, вызовах со стороны России, так и о будущих перспективах нашей страны.

В апреле 2019 НАТО исполняется 70 лет. Это довольно приличный возраст для организации. Как вы оцениваете ее роль в ХХ веке?

— За семьдесят лет связь между Европой и Северной Америкой сделала НАТО сильнейшим альянсом в истории. Она основана на общей истории, ценностях и целях, а также на организации коллективной обороны — ее преданность каждой стране заключается в том, что нападение на одного союзника является нападением на всех нас.

НАТО удерживало все это время страны-члены и их население в безопасности, постоянно адаптируясь к новым вызовам безопасности. Сорок лет НАТО успешно сдерживал Советский Союз от агрессии против Западной Европы. В 1990-х годах он столкнулся с новыми вызовами безопасности в Европе и помог прекратить конфликты на Западных Балканах, играя определенную свою роль в управлении кризисом.

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Это помогало консолидации Европы после распада Варшавского договора, реформируя страны. Ныне мы отмечали 10-ю, 15-ю и 20-ю годовщину расширения НАТО. Это было не так просто, на самом деле это было довольно противоречиво в 1990-х годах. Многие члены Альянса тогда еще не были уверенны, не определились, и не было никакой гарантии, что НАТО сможет открыть двери для такого количества новых членов.

Барбора Маронкова

Барбора Маронкова

После 11 сентября 2001 года в Афганистане была создана международная миссия. Мы продолжаем тренировать местные силы, чтобы они не дали стране стать убежищем для международного терроризма. Да, мы постоянно адаптируемся к быстро меняющейся среде безопасности.

Можно ли с уверенностью сказать, что благодаря политике НАТО удалось избежать ядерного противостояния и всемирного конфликта?

— Активная политика в сфере контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением оружия является неотъемлемой частью вклада НАТО в безопасность и стабильность со времен Отчета Армеля 1967 года. Альянс в одностороннем порядке уменьшил размер своих наземных запасов ядерного оружия более чем на 95% после окончания холодной войны.

В декларации Варшавского саммита 2016 года руководители НАТО заявили, что "по окончании холодной войны НАТО радикально сократила количество ядерных вооружений, расположенных в Европе, и перестали полагаться на ядерное оружие в стратегии НАТО. Мы готовы принять участие в создании условий для дальнейшего их сокращения на основе взаимности, признавая, что развитие контроля над вооружениями и разоружения должно принимать во внимание превалирующую международную среду безопасности. Мы сожалеем, что нынешние обстоятельства не способствуют достижению разоружения".

Что будет делать НАТО, когда Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) перестанет действовать окончательно?

— США и другие союзники уже несколько лет обсуждали с Россией соблюдение ДРСМД, в том числе и на заседаниях Совета НАТО-Россия. К сожалению, Россия не проявила желания вернуться к его соблюдению. Договор, который уважается только одной стороной, не является действенным и не может гарантировать нам безопасность. Вот почему США, при полной поддержке всех членов НАТО, объявили о своем намерении выйти из него.

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Выход из договора продлится до августа 2019 года, поэтому у России еще есть шанс вернуться к исполнению Договора. НАТО и наш Генеральный секретарь призывают Россию воспользоваться этой возможностью. Все члены Альянса готовы к дальнейшему сотрудничеству, как мы это сделали, например, в Совете НАТО-Россия. Но мы также готовимся к миру без ДРСМД и рассматриваем следующие шаги.

"Мы видим прогресс'': глава Центра информации НАТО о членстве Украины и будущем Альянса

До 1990 года Советский Союз был главной проблемой для НАТО. После 11 сентября это был терроризм. А какие вызовы есть сейчас. Россия?

— Мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией в течение многих лет: Россия, которая становится все более напористой; гибридные угрозы и угрозы в киберпространстве; нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также угроза терроризма. В ответ НАТО вновь активизировался, отвечая на многие вызовы одновременно.

Мы укрепили нашу оборону и механизмы сдерживания. Мы уже повысили готовность наших сил и устойчивость к гибридным угрозам и угрозам в киберпространстве. Усилили роль в борьбе с терроризмом, способствуя Глобальной коалиции, чтобы победить ИГИЛ, осуществляя наблюдательные полеты и обучение в Ираке.

Я уже упоминала нашу учебную миссию в Афганистане. Мы продолжаем работать в Косово через КФОР. Мы сотрудничаем с Европейским Союзом на беспрецедентных уровнях. Мы открыли двери для новых членов, стремящихся присоединиться к Североатлантическому союзу.

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Мы также продолжаем сотрудничать с Россией — сохраняя сильную оборону и сдерживание, мы одновременно продолжаем поддерживать диалог с Россией. Во время заседаний Совета НАТО-Россия, где нарушаются такие важные темы, как Украина и ДРСМД, а также на двусторонних мероприятиях — например, Генеральный секретарь НАТО встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале.

Наш мир меняется, и НАТО меняется вместе с ним.

Есть ли проблемы в организации работы Альянса? Мы видим противоречивые заявления Дональда Трампа о роли Соединенных Штатов.

— НАТО был создан в 1949 году для того, чтобы никто из нас никогда не стал жил во время мировой войне. Результатом этого был беспрецедентный период мира и безопасности для граждан Северной Америки и Европы. Ни для кого не секрет, что существуют разногласия между странами НАТО по таким серьезным вопросам, как торговля, климатические изменения и иранская ядерная сделка. Но нам всегда удавалось преодолеть наши разногласия, потому что мы сильнее, когда едины.

"Мы видим прогресс'': глава Центра информации НАТО о членстве Украины и будущем Альянса

Что касается позиции Соединенных Штатов — наша трансатлантическая связь является прочной. Например, статья 5 коллективной обороны была применена в истории НАТО единственный раз: после нападения на Соединенные Штаты 11 сентября 2001. Кроме того, США не уменьшают свое присутствие в Европе, они фактически увеличивают его. Речь идет о большем количестве войск, учений, финансировании, а также инвестиций в инфраструктуру.

В апреле, по приглашению госсекретаря США Майка Помпео, все члены Альянса встретятся в Вашингтоне с министрами иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне. В 1949 году министры иностранных дел подписали Вашингтонский договор. И это уместно, что в 2019 году главы МИД соберутся вместе в том же месте, чтобы отметить этот исторический момент.

Готовы государства-члены платить 5% ВВП для обороны?

— Во-первых, рекомендации НАТО по расходам на оборону составляют 2% ВВП. Справедливое разделение бремени лежит в основе всего, и мы делаем значительный прогресс, в том числе четыре года подряд продолжается рост инвестиций в оборону. После многолетнего спада мы изменили тенденцию в оборонных расходах. В 2016 г. европейские союзники и Канада потратили дополнительно 41 миллиард долларов на оборону. И мы ожидаем, что эта цифра возрастет до 100 миллиардов к концу следующего года.

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В 2018 году 7 стран-членов достигли 2% расходов на оборону по сравнению с тремя союзниками в 2014 году. А Румыния почти (1,92% — Ред.), но их ВВП рос слишком быстро. И на основе своих национальных планов мы ожидаем, что большинство союзников достигнет 2%. Это 17 стран.

Итак, траектория понятна, и мы движемся в правильном направлении. Союзники также больше инвестируют в современные возможности, предоставляя больше сил нашим миссиям и операциям.

Мы понимаем, что государства-члены защищены ст.5. Но определенные эксперты, в том числе и украинские, считают, что в случае атаки России на Балтийские страны НАТО не сможет их защитить. Условно говоря: не захотят немецкие или американские военные воевать с Россией, потому что та может использовать различное оружие, в том числе и ядерное.

— Статья 5 работает, и это является одним из основных аспектов НАТО. Это то, что нас объединяет и защищает последние 70 лет. Если мы говорим о Балтийских странах, то с 2016 года там есть военные формирования стран НАТО: и из Германии, и из США, и из Испании и других стран. Эти люди помогают как странам Балтии, так и Польше потенциально защищаться от любых угроз. Именно поэтому это и демонстрирует реальную силу ст. 5.

"Мы видим прогресс'': глава Центра информации НАТО о членстве Украины и будущем Альянса

Какие перспективы Альянса на следующие 10-15 лет?

— В декабре главы государств и правительств НАТО соберутся в Лондоне — первом доме НАТО, на саммит. Это будет хорошей возможностью подумать о том, что мы сделали за 70 лет и проанализировать то, что будем делать сейчас и в будущем.

Сегодня в 2019 году, как и в 1949 и 1989 годах, НАТО приспосабливается к более сложному и непредсказуемому миру. Каждый период был по-разному сложный, но НАТО всегда адаптировался.

Наши партнерские отношения играют все более важную роль — с Украиной, Грузией, а также с дальними странами, например, с Колумбией, где мы сотрудничаем по вопросам гуманитарного и оперативного реагирования.

В украинской Конституции установили курс на НАТО и ЕСбудет ли практический эффект? Получит ли Украина ПДЧ (План действий по членству) до 2025 года?

— Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе.

План действий по членству является неотъемлемой частью процесса. Прежде чем страна может присоединиться к НАТО, Альянс должен принять консенсусное решение относительно ПДЧ. Мы не спекулируем на сроках. Здесь и реформы имеют важное значение, и стандарты.

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Ожидаем, что Украина укрепит верховенство права, обеспечит права меньшинств, будет развивать оборонную способность в соответствии со стандартами НАТО и активизирует борьбу с коррупцией.

Барбора Маронкова

Барбора Маронкова

Нет ускоренного членства в НАТО. Руководство Украины сосредоточено на реализации ключевых реформ, и мы предоставляем поддержку этим усилиям, в том числе через наш комплексный пакет помощи.

Любое решение о приглашении страны присоединиться к Альянсу принимается Североатлантическим советом на основе консенсуса всех союзников.

Может Альянс взять страну, которая имеет территориальные проблемы?

— Статья 10 Вашингтонского договора отмечает, что стороны могут по всеобщему согласию присоединить к настоящему Договору любую другую европейскую державу, способную развивать принципы и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе.

Кроме того, исследования НАТО по расширению, проведенные в 1995 году, предоставляет очень подробные указания по подготовке страны к членству и условий, при которых страны принимаются в организацию. Статьи 5 и 6 настоящего исследования касаются вопросов территориальных споров и четко предусматривают, что государства должны решать эти споры мирными средствами в соответствии с принципами ОБСЕ.

Но еще раз хочу подчеркнуть — окончательное решение пригласить страну присоединиться к Альянсу принимается Североатлантическим советом на основе консенсуса.

Некоторые эксперты утверждают, что Россия может непосредственно влиять на решения НАТО не принимать Украину в свои ряды. Это так?

— Любое решение о членстве касается исключительно Украины и 29 стран-членов НАТО. Никто другой не имеет права пытаться вмешаться или наложить вето на такой процесс. В НАТО — политика открытых дверей — два года назад, мы приняли Черногорию, а сейчас проходим через процесс вступления Республики Северная Македония.

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Готова ли украинская армия принять стандарты НАТО?

— В общем, с 2014 года Вооруженные Силы Украины прошли долгий путь. Их тактические и технические возможности значительно возросли, и они продолжают пользоваться программами подготовки и оснащения ряда стран-членов НАТО.

Мы наблюдаем прогресс в некоторых сферах оборонной реформы, таких как планирование на основе способности, внедрения Единого медицинского командования, развитие боеспособности, заметное улучшение подготовки и развития сержантско-старшинского состава. Позитивные шаги были сделаны также в сфере логистики и стандартизации. Но для того, чтобы Украина стала более безопасной, основное внимание следует уделять системным, комплексным, институциональным подходам, необходимым для того, чтобы сделать реформы устойчивыми и необратимыми.

Как вы оцениваете осведомленность украинцев о деятельности Альянса? Работает Центр с южными и восточными регионами странами?

— Уровень общественной поддержки НАТО увеличился с 2014 года на всей территории Украины, включая юг и восток. В этих регионах поддержка ниже, чем в среднем по стране, однако есть существенная разница по сравнению с тем, каковой она была 10 лет назад. Мы наблюдаем еще много стереотипов о НАТО и о его функционировании.

Центр НАТО активно работает в разных регионах Украины

Центр НАТО активно работает в разных регионах Украины

Важно, чтобы люди знали основные факты — например, что Альянс является политико-военной организацией, охватывающей также невоенные аспекты безопасности; что мы принимаем решения консенсусом и тому подобное. Итак, должно быть много работы, но мы видим прогресс и продолжим поддерживать эту положительную тенденцию в нашей работе.

Если мы когда-нибудь проведем референдум для подачи заявки на членство в Альянсе и примем решение вступить в организацию, НАТО будет способствовать интеграции?

— Проведение референдума является национальным решением. Это важный шаг для страны-кандидата в создании и демонстрации общественной поддержки членства. Каждая страна отличается и имеет различное внутреннее законодательство по таким вопросам, как участие в международных организациях. Некоторые страны проводили референдумы, некоторые нет.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
УкраинаКиев
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Бандерам нацистам яйца будут отрывать, в какую бы они организацию не вступали.. За агрессию и нападения.
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