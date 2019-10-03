Кучма — первый президент, а в Раде 300 нардепов: модель-помощница Тищенко дала эксклюзивное интервью

Помощники новых "слуг народа" в украинском парламенте вызвали "бум" в сети. Многие украинцы справедливо спрашивали: "Каким образом именно модели и дети топ-чиновников попали в стены Верховной Рады?".

OBOZREVATEL решил узнать об этом из первоисточника и познакомился с 22-летней помощницей нардепа Николая Тищенко Марьяной Михолап, которая ранее участвовала в отборе проекта "Мисс Украина".

Об опыте работы моделью, парламентской кампании, заработной плате и количестве нардепов в Верховной Раде — читайте в интервью.

— Расскажите, какое у вас образование и чем вы занимались ранее?

— У меня высшее образование, закончила Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана с красным дипломом. Специальность — экономическая кибернетика. Ранее у меня были творческие съемки, фотосессии. Это было исключительно как хобби, эти люди меня вдохновляли — визажисты, известные фотографы…

— То есть вы не профессиональная модель?

— Нет, не могу себя назвать так. Да и рост недостаточен — 169-170 сантиметров. Никогда не рассматривала это как основной вектор деятельности, занималась больше для души.

Марьяна Михолап Радио Свобода

— Как вы заинтересовались политикой? Именно серьезной, парламентом.

— Еще со школы. Была президентом гимназии, входила в Печерский районный совет лидеров. Всегда занимала активную позицию, в школе организовала самоуправление…

— А на уровне парламента?

— Это была первая ступень. Позже начала участвовать в модели ООН — имитация работы Организации Объединенных Наций. Была делегатом и представляла очень сложную страну, не буду называть какую. Нужно было оправдать ее, невзирая на свое мнение. Ты изучаешь факты, должен преподнести так, как эта страна выступает на политической арене. Даже если ее действия не соответствуют твоим взглядам, принципам.

В этот момент мне стало интересно, как это устроено. Работала журналистом на международном информационном ресурсе “The World News“ — это интересный и перспективный проект. Уверена, вот-вот выстрелят, они на платформе "Блокчейн" сделали агрегатор новостей, собирают их со всего мира, на изменения, удаления и так далее. Можно заметить, где добросовестные СМИ, а какие нет, где факты искажаются.

И какую информацию хотят скрыть от людей. Вот вышла новость, а информацию удалили через час. Значит, за это заплатили, или сама информация была неправдивой. Они даже делали рейтинг СМИ — добросовестные или недобросовестные.

Марьяна Михолап

— Как вы попали в помощницы к Николаю Тищенко?

— Помимо этого я занималась политикой. Больше года работала в PR-агентстве, которое работало с разными политиками. Я была штатным сотрудником, уже не как журналист, а работая на разных политиков. После этого начала вникать в процесс и стало интересно, как все это работает. И оппозиция, и власть. Я работала с очень разными людьми…

— Какими?

— Это конфиденциальная информация.

— Вы попали по знакомству от агентства к Николаю?

— Не так. У нас были люди, которые работали в команде у Николая. Они увидели, что я работаю 24/7, если у меня есть задача.

— Они вас посоветовали Николаю?

— Нет, не посоветовали Николаю. У него была команда, которая занималась парламентской предвыборной кампанией. Они сказали, что им нужен человек, который будет работать на округе. Мы с ним (Николаем Тищенко), грубо говоря, прошли все парламентские выборы, ходили по округу и там все знают, это округ 219, Борщаговка.

Мне стало интересно общаться с людьми, я легко шла на контакт и всем этим прониклась. Команда это заметила.

— Вы работали в его команде на выборах, затем, когда победил, он взял работать в парламент?

— Не он, а команда. У Николая Николаевича есть команда, как и ранее в ресторанном бизнесе — это слаженный механизм. У меня многие спрашивают, за что ты любишь работу? Я люблю ее за команду, которая здесь работает. Она заставляет меня двигаться вперед, брать ответственность и не бояться. Чувствую, что с каждым днем я расту.

— В чем работа заключается?

— Создавать контент, фото и видео. Плюс я общаюсь со СМИ, как пресс-секретарь.

— Вы пресс-секретарь и PR-щик?

— Да, но плюс ко всему, у нас очень мультизадачная команда. Мы работает по многим направлениям. Есть люди, работающие на округе, я им тоже активно помогаю, какие-то смыслы прописать и так далее.

— Если не ошибаюсь, то в разделе “помощники” вы там одна на зарплате? Вы получаете депутатскую зарплату одна?

— Нет, там еще есть Александр.

Марьяна Михолап

— Какая ваша заработная плата?

— После вычета всех налогов это около 14 тысяч гривен. Но, на сколько помню, весь бюджет 48 тысяч.

— Хорошо, такой вопрос. Смотрю на вас, вы красивая девушка, у вас Macbook и iPhone, вы хорошо одета — кем у вас работают родители?

— Мама — бухгалтер, папа — пенсионер, полковник.

— Вы сама себя обеспечиваете?

— Всегда сама себя обеспечивала. У меня не было такого, чтобы родители покупали.

— Вам хватает этой заработной платы?

— Сейчас да. Ни в чем не нуждаюсь. Мне вполне достаточно, чтобы обеспечить свои женские "хотелки" и где-то с друзьями встретиться.

— Небольшой блиц. Первый президент Украины?

— Кучма. Нет, нет, нет…. Сейчас, его Леонид звали. Я точно помню, дай секунду. Кучма был очень долго…

— Хорошо, кто был после Кучмы?

— После Кучмы сразу Ющенко и Янукович. Ющенко, а затем Янукович.

— Кравчук звали первого президента. Сколько сейчас нардепов в Верховной Раде?

— Я знаю, что сейчас сократили, сейчас 300…

— А по закону официально, сколько?

— Так, от “Слуги народа” зашло 242 депутата.

— 254. Всего, сколько в Конституции?

— … (молчит)

— И последний вопрос: какая форма правления в Украине?

— У нас парламентско-президентская республика.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!