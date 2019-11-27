О "решалове Юзика", насильнике Иванисове и диктатуре в "Слуге народа". Эксклюзивное интервью с Поляковым

За 3 месяца работы фракция “Слуга народа” с десяток раз попадала в различные скандалы. И если над секс-переписками можно посмеяться, то возможные коррупционные дела бьют прямо по имиджу новой партии.

При этом из СН уже исключили трех депутатов. И если с нардепом-насильником Романом Иванисовым все понятно, то изгнание Антона Полякова вызывает массу вопросов.

Что знает нардеп, как ему переслали скандальные записи разговоров “Юзика” с полицией, кто спонсировал “Слугу” и что будет с монобольшинством — исключенный парламентарий рассказал OBOZREVATEL.

Антон Поляков дал эксклюзивное интервью OBOZREVATEL Коллаж

— Вас официально исключили из “Слуги народа” или нет?

— Официально меня не исключили. Для этого нужно провести полноценное собрание, голосование. Нет ни положения, ни устава, исходя из которых можно было делать исключения.

Так как даже половины фракции не было на заседании, вручную против меня начали собирать подписи в зале. Мы сами понимаем, что сбор подписей — немного другое.

Нет возможности ни у людей высказаться, ни у меня. Когда пошли по залу собирать — это полный бред. Ко мне люди подходили и рассказывали, как от них требовали проголосовать против меня. Сейчас же процесс остановился: кто уехал на округа, кто по комитетам работает.

— Вы еще присутствуете во внутренних чатах партии, беседах?

— Общий чат “Зе-депутат” — меня удалили из него. Он был односторонний, там только 4 администратора могли писать. Александр Корниенко, Давид Арахамия и еще два человека из пресс-службы. Это рассылка, никаких внутренних инсайдов не было.

То есть сухая информация, местами, конечно, может показывать куда и кто клонит. Как, к примеру, “Темный рыцарь” публиковал. А касательно других чатов, группы мажоритарщиков “Слуги народа” – еще не исключали.

— Формулировка вашего исключения такова — критикуете фракцию, не посещаете заседания. Но если возьмем Александра Дубинского, Максима Бужанского — они все то же самое делают, но их не трогают. Как вы считаете, в чем реальная причина?

— Я считаю, что меня исключили из-за договорняков. Есть некоторые внефракционные депутаты, которые должны быть на скамейке подсудимых, а генпрокурор…

— Кто это?

— Валерий Давыденко и еще кадры. По ним была информация в СМИ.

— Вас исключили из-за того, что вы вошли в конфронтацию с людьми, которые спонсируют в конвертах нардепов от “Слуги народа”?

— Это раз. Второе, из-за того, что идут договорняки и мы даем представителям прошлой власти неприкосновенность. Рябошапка (Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины. — Ред.) по команде Богдана (Андрей Богдан, глава Офиса президента. — Ред.), как я слышал, не дает подписывать все предоставления. Им выгодно, играют в политику.

— То есть они договорились и Рябошапка тормозит дела?

— Да.

— Вы критиковали — вас исключили?

— Естественно. Задавал вопрос генпрокурору лично, президенту на закрытом заседании фракции также. Затем обращался и с официальным запросом, он мне сообщал, что есть представление, и они рассматривают варианты подписания. Это дела, уже доведенные до суда.

Обращался к президенту, начал собирать подписи. Естественно, что товарищам в руководстве не понравилось.

Исключенные из фракции Анна Скороход и Антон Поляков

— Исключили вас и Анну Скороход. Также было заявление, что еще 11 человек хотят выйти из фракции. Кто бы это мог быть? Почему сейчас не выходят?

— Я сегодня первый раз услышал новость. Могу вообщем сказать, что многие депутаты подходили ко мне и говорили, что хотели бы оказаться на моем месте.

— Кто это? Бужанский, Дубинский?

— Они этого не говорили. Люди были непубличные. Но Дубинский на фракции заявил, мол, Арахамия, если такая ситуация и заходит разговор об исключении из фракции Полякова, то голосуйте и по мне. Арахамия пообещал это сделать, но так ничего и не было.

Он и кнопкодавов не хотел ставить на голосование. Их поставили, и те, кто проголосовал за мое исключение, тут отдал свои голоса “за”, чтоб их оставить. Меморандум, который мы подписывали летом, можно выбросить в мусорку. Кнопкодавам можно кнопкодавить за нужные законы.

— Вы создали группу “Слуга народа - 2”?

— Нет. Это вопросы к Анне Скороход, не видел никаких документов. И второй четкий момент — даже если что-то будет создано, то мы не будем брать уже брендированное название партии “Слуга народа”.

Если все так и будет продолжаться, то через полгода у людей на этот бренд реакция будет крайне негативная… Нам нужно работать на людей, украинцев, на народ, а не забирать бренд, делать ремейк “Слуга народа-2”.

— Если вас все же исключат из фракции, вы останетесь внефракционным?

— Да.

— Вы не планируете в какую-либо фракцию вступать?

— Скажу точно, что не вступлю в БПП.

— А в “Оппозиционную платформу — За жизнь” ?

— Я об этом не думал, это еще страшнее? Вам скажу касательно ОПЗЖ, но это не значит, что куда-то вступлю — есть там порядочные люди. У нас в комитете (По вопросам антикоррупционной политики. — Ред.) есть Антонина Славицкая, адвокат, нормальная, хорошая, профессионал.

— Ходят слухи, что всех исключенных из “Слуги” ОПЗЖ хочет забрать себе.

— Та говорят, что исключенных из “Слуги” хотят забрать себе все. В шутку говорят многие: “Ну, что, к нам?”

— А что вы отвечаете?

— Отшучиваюсь, что я внефракционный.

— Как вы баллотировались в Верховную Раду. В одном из интервью вы говорили, что был скромный бюджет, около 40 тысяч гривен; мол, как мажоритарщик сами проводили кампанию. Но мне интересно, как именно вы попали под бренд? Вы подавали заявку?

— Подавал.

— А там было одно из условий, расписать 3 законопроекта — какие именно вы предложили?

— Законопроекты по паритетной ответственности субъектов хозяйствования и властных полномочий, по судьям… И это были идеи, не именно законопроекты. По-моему, еще по ФЛП, 3 или 4 разных, по административным изменениям… Подавал, и был же еще доверенным лицом Владимира Зеленского на выборах.

— Вы говорили, что продавали округа под “Слугу народа”, в частности в Черниговской области. Известно, кто брал, кто продавал, покупал?

— По этому вопросу я в понедельник подал заявление в НАБУ. По поводу продажи округов во время парламентских выборов в Черниговской области. После того, как я начал открыто спрашивать (ибо вначале это все было на уровне фракции, лично говорил президенту, не на всю общественность) — ноль реакции, эти люди занимают должности во фракции…

— Вы называли конкретные фамилии.

— Александр Корниенко, Павел Халимон, Сергей Гривко, Валерий Давиденко.

— Эти люди платили или получали?

— Получали. По моему округу был заказчиком Микитась (Максим Микитась, экс-депутат, бизнесмен. — Ред.), он должен был выиграть. Два округа, где победил Давиденко, там были выставлены технические кандидаты Халимоном.

— Знало ли руководство партии об этом?

— Поэтому и на партийном съезде спрашивал. 40 отобранных депутатов-списочников, никого не допустили к голосованию. Депутатов в партию не приняли, кандидатуры не обсуждали.

— Я там тоже был, и у меня возник вопрос — почему нардепы от фракции “Слуга народа” не являются членами партии?

— Хотя много кто хотел, а сейчас, может, и не хотят. Так или иначе, вопрос о том, кто руководит партией и планирует местные выборы — всем интересен. Если человек заангажирован и есть риск, что во время парламентских выборов “сливал” отдельные округа, то, понятно, никому не нужен такой руководитель. Поэтому и задал Корниенко вопрос, готов ли он пройти полиграф.

Почему? Потому что мы передавали информацию в центр, лично передавали, был куратор из Киева, который наблюдал за областным штабом, этот куратор через 2 дня сам мне сказал, что меня продали и “слили”. Более того, писал доклады на президента, Разумкова и Корниенко, все это отправлял, но реакции ноль. Плюс я передавал эту информацию через кандидатов, через которых мог достучаться, передавал информацию в центр.

Поэтому у меня есть подозрения, что центральный штаб об этом знал и Корниенко — креатура Давиденко. Он когда-то работал в “Нашем крае”, после моих многочисленных заявлений этого не скрывает. Он немного, правда, перекручивает информацию, якобы в 2014 году я участвовал в выборах, но это неправда. Мы с Корниенко познакомились прошлой осенью на обучении для “Слуги народа”.

— То есть вы заранее, еще с осени готовились к президентским выборам?

— В конце ноября — начале декабря были встречи, человек 50 со всей Украины. До нас дошла информация, что это не фейк и были учредительные собрания, присутствовал Иван Баканов, он был еще тогда руководителем партии.

Никто же тогда не знал, что это друг Зеленского и через полгода станет главой СБУ. Никто не знал, чем закончится, выиграет ли Зеленский. Я верил, загорелся и только из-за этого и реально увидел, что есть новый кандидат, нигде не запятнанный. Многие же в это не верили.

— Говорят, что “добро” на поход на выборы от “Слуги” давали Разумков (Дмитрий Разумков. — Ред.), Баканов, Трофимов (Сергей Трофимов, замглавы Офиса президента. — Ред.), Павлюк (Илья Павлюк, бизнесмен. — Ред.) — вам известно об этом? Слабо верится, что человек с улицы может быть принят.

— У нас был разговор касательно моего выдвижения на выборах в областном штабе. Я подавал заявку, но кто именно и как утверждал, я не знаю.

— Собеседования с этими людьми не было?

— Нет. Мне накануне последнего дня регистрации, когда все документы завезли от “Слуги народа”, ночью позвонили и спросили, где мои документы. Я такой: “Какие документы?” Мне в ответ: “Вы же выдвигаетесь кандидатом, привезите документы”.

Через некоторое время мне позвонил Халимон и говорит, что, мол, тебя выдвигают, пойдешь? Я ответил, да, мне уже звонили. Он меня спрашивал, по какому округу иду. Я ответил, что по Микитася и он тогда даже не верил в мою победу. Как и кто принимали решение, я не знаю.

— Вы за последние несколько недель стали очень популярным. Откуда вы получили записи разговора “Юзика” (Юрия Корявченкова, экс-актера “Квартала-95”. — Ред.) с криворожской полицией?

— Анонимно. Я написал пост в Телеграмм-канале. Ходили слухи до этого, что такие записи есть. Арахамия еще тогда на фракции заявил, если такие записи есть, то мы их исключим, не вопрос.

Я сделал пост в своем канале, что если у кого-то есть такие записи, просто перешлите их мне, поделюсь со всеми. Так и случилось. Мне переслали первый фрагмент, я его опубликовал, начал готовить заявление в НАБУ. Далее мне тоже прислали информацию, три раза переделывали заявление.

— Почему вы уверены, что это реальная информация?

— Во-первых, некоторые фигуранты переговоров признали, что они встречались и общались. Есть фотография с этим представителем МВД. И второй момент — это настоящая запись или нет, нам подтвердят правоохранители, но то, что голоса этих людей идентичны с теми, которые я слышал на фракции, под куполом Рады, в Трускавце — факт.

— У вас есть полная запись разговора?

— Нет.

— Только частями скидывали?

— Я бы очень хотел послушать полную запись разговора. Насколько я знаю (мне написал человек, который ее и сбросил), что в дальнейшем речь идет о том, что эти 6 депутатов будут требовать ежемесячную мзду 600 тысяч долларов с криворожской полиции.

Возможно потому, что 6 депутатов и по 100 тысяч на человека. Было бы интересно, отреагирует ли президент на происходящее и как будет пытаться отвести скандал от своих бывших коллег, того же "Юзика", у которого с ним тесные взаимоотношения много лет.

А Арахамия (Давид Арахамия, глава фракции СН. — Ред.) балабол. Как его по-другому назвать, если человек сказал: “Да, запись появится, исключим из фракции”, неделя прошла, никто не собирался.

— Задавал Арахамии вопрос касательно брифинга. Он сказал, что депутаты просто собрались, решили поговорить с полицией, он так сам делает и в Николаеве. Как оцениваете такой ответ?

— Если он аналогично разговаривает в Николаеве с полицией, то уже на него нужно подавать заявление в НАБУ, ГБР и САП.

— Он говорил, что депутаты имеют право приезжать в регионы и если кто-то что-то местным говорит не делать из Киева, они могут им жаловаться, а депутаты уже “тр*хнут, как следует”. Дословно.

— Это слова не главы фракции, непозволительные слова с его стороны, и со стороны фигурантов криворожских пленок.

Юрий Корявченков

— Вопрос по Роману Иванисову (Скандальный нардеп-насильник. — Ред.) — почему нет реакции президента, фракция так вяло реагировала?

— С Иванисовым последний раз общался на комитете, во время пленарной недели. Сказать точно, что там происходит — я не могу. Так понимаю из заявлений Романа, он ищет подтверждения, что невиновен или проверку проводят. Я не понимаю.

— А что он должен сделать или фракция?

— По его жизненным поступкам судить не могу, его жизнь. Но если такие дела, случаи были, это крайне негативно.

— Ну он врал, получается.

— Вот об этом и говорю. Он утаил информацию и обманул избирателей, это очень важно. Тут уже как хватит духу главе фракции, нашему президенту. То, что фактически происходит — попытка все информационно замять, криворожский скандал, Иванисов…

— А почему президент ни на что не реагирует?

— Я не готов комментировать. У меня тоже вопрос. По мне, могу предположить — чтобы он сказал, все пойдет в минус, потому что так или иначе доказательств прогулов или негативных голосований не предоставили. По некоторым голосованиям принципиально голосовал против — рынок земли, ФЛП и так далее… Чтобы он по мне ни сказал, это сработает в минус.

Так он не вникает в детали, наши нардепы — народные, а исключили, мол, плохих. Какие они народные? Вот я, давайте спустимся вниз, приехал на Daewoo Lanos — вот это народный депутат. В предвыборный фонд потратил 40 тысяч, поехал с людьми пообщался, которые мне и сказали не голосовать за рынок земли… А у нас депутаты, которые приезжают на Land Cruiser, Tesla, владеют миллионами и еще делают схемы, договорняки всплывают в Раде.

Не говорю уже о проститутках, кнопкодавах. Вот эти криворожские схемы — они честные “слуги народа”, а я плохой, которого нужно было исключить. Пазл не складывается.

— Создается впечатление — что “царь хороший, а бояре плохие”. Никто не критикует Зеленского, виноват Богдан и так далее. Вот вы говорите и Анна Скороход, что Зеленский, наверное, не знает, не слышит и так далее. Создается впечатление, что там плохие все, кроме президента.

— Я сравнивал, мне это напоминает режим Виктора Федоровича (Януковича. — Ред.), когда допуска к телу не было, информация не просачивалась. Украина тех годов, и сейчас - мы стремительно меняемся, информационные технологии проникают во все дома.

И скрыться от этого потока тяжело. И если его до такого уже закрыли, то я ему не завидую. Но рано или поздно он выйдет и что его будет ожидать — большой вопрос. Или же он не находится в коконе, знает все, но тогда возникает вопрос — за что мы боролись?

— Неформально разговаривал с некоторыми депутатами, говорят, что ваше исключение из фракции – элемент борьбы групп внутри партии. И вас приписывают к группе Игоря Коломойского. Это аргументируется тем, что вы продвигаете близкую к нему повестку — тесно общаетесь с Александром Дубинским, критикуете, репостите записи с “Темного рыцаря” и так далее. Вас можно отнести к группе Коломойского?

— Нет, меня туда отнести нельзя.

— А к группе Дубинского?

— Нет. Мы просто с Сашей в связи с общими взглядами на ситуацию в Раде и Кабмине сошлись. Это поддержка – не более чем поддержка. Мы друг друга репостим в Телеграмме и несправедливая ситуация во фракции его также не устраивает.

Он в отличие от многих может в открытую что-то сказать, у него есть информационная площадка, политический вес и ему боятся ответить. Если он не будет находиться во фракции “Слуга народа”, или мы создадим, то можно обсудить совместный формат работы. К группе Коломойского я не отношусь, не знаю, есть ли эта группа.

— Вы упоминали Телеграмм-канал “Темный рыцарь” — кто его ведет?

— Я не знаю, но у меня есть предположения.

— Дубинский, Бужанский?

— Определенно нет. Кто-то из фракции внутри из депутатов. Были определенные информационные сливы, и исходя из них сделал выводы, но затем такие утечки прекратились.

— Как вы думаете, кто первым уйдет из Кабмина?

— Сложно сказать. Уйдет по чьему-то желанию вряд ли, но если кто-то поймет реальное состояние дел - сам уйдет.

— Доживет Кабмин до весны?

— Думаю, что да.

— Сколько проживет монобольшинство и монополия “Слуги народа”?

— Все зависит от президента. Если он начнет замечать истинные проблемы и не сливать людей, которые за него, то есть шансы работать дальше. У него огромный рейтинг, если он привлечет к ответственности фигурантов записи, то его поддержка взлетит.

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